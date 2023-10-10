رابع أيام الحرب ..900 قتــ يل إسرائيلي و687 فلسطيني

2023-10-10 / 09:23
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هبة بريس _ بتصرف

نقلت الجزيرة عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله أن الجيش سيطر بالكامل على منطقة غلاف غزة ولم تعد هناك أي اشتباكات في الداخل الإسرائيلي على حد تعبيره، وفيما يواصل الطيران الحربي الإسرائيلي قصف مدينة غزة، دعت حماس أحرار العالم للنفير تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وبينما تجاوز عدد القتلى الإسرائيليين 900، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى 687، بينهم 140 طفلا و105 نساء.

وكشف المتحدث العسكري الإسرائيلي أن العمل جار لإغلاق الفتحات والثغرات التي أحدثها أفراد كتائب القسام في السياج الأمني مع غزة فضلا عن ترميم البنى التحتية مثل الكاميرات والمجسات.

يأتي ذلك، بعد يوم كثف فيه الجيش الإسرائيلي قصفا على غزة أوقع عشرات الشهداء كما أحدث دمارا كبيرا في البنى التحتية.

ودعت حماس أحرار العالم للنفير تضامنا مع الشعب الفلسطيني ونصرة لقضيته العادلة وحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال

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