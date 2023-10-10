بعد إسبانيا…فرنسا ترفض تعليق المساعدات لفلسطين بشكل مباشر

هبة بريس _ وكالات

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إن باريس لا تؤيد تعليق المساعدات التي يستفيد منها الفلسطينيون بشكل مباشر.

ومن جانبها، أعلن وزير الخارجية الإسبانية خوسيه مانويل ألباريس ، في وقت سابق من اليوم، عن دعمه للمساعدات للأراضي الفلسطينية بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر لغلاف غزة لأربع أيام والذي أسفر عن مقتل 700 شهيد على الأقل.

وأضاف وزير خارجية إسبانيا أن المساعدات للأراضي الفلسطينية يجب أن تستمر.

ولفت مانويل ألباريس إلى أنه تعليق المساعدات للأراضي الفلسطينية سيأتي بنتائج عكسية.

وأعلن المفوض الأوروبي أوليفر فارهيلي الاثنين أن الاتحاد الأوروبي علق جميع مدفوعات مساعداته التنموية للفلسطينيين وقرر إعادة تقييم كافة برامجه الحالية التي تبلغ قيمتها الإجمالية 691 مليون يورو.

قال المفوض المجري المسؤول عن شؤون التوسع والجوار على منصة اكس “تم تعليق جميع المدفوعات على الفور، ومراجعة كافة المشاريع وتأجيل جميع الميزانيات المتعلقة بالمشاريع بما في ذلك لعام 2023، حتى إشعار آخر وإعادة تقييم البرنامج بأكمله

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