طقس الثلاثاء.. أجواء مستقرة مع سماء صافية

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نوعا ما إلى حار بالأقاليم الجنوبية، الوسط والسهول الشمالية، مع استمرار تشكل سحب منخفضة ستكون مصحوبة بكتل ضبابية بالسواحل الأطلسية وشمال المنطقة الشرقية.

وستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بمجموع ربوع المملكة، فضلا عن تناثر الغبار بالجنوب. كما سيتم تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية ومنطقة طنجة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 08 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 24 و 30 درجة جنوب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 17 و 24 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستعرف بعض الانخفاض الطفيف.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

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