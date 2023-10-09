هل سيتخلى منتخبو فرنسا عن ماكرون؟

هبة بريس_ الرباط

كل يوم يزداد، تزداد معه دعوات للاحتجاج ضد سياسات ماكرون، فهو الذي وحسب خصومه السياسيين، قد أفلح في خرق شرخ واضح في الشارع الفرنسي وما ارتفاع حمى الاحتجاجات لخير دليل على هذه الاخفاقات، التي حملت فرنسا نفسها في صراع داخلي، أضعف جبهتها الداخلية وانعكس ذلك على تواجدها على الساحات الافريقية وعلاقاتها مع باقي حلفائها، بعد أن فقدت بريقها هناك وضيعت من بين أيديها دولا وحلفاء ومعاقل لجيوشها واستثماراتها.

فرنسا ماكرون التي تعيش أزمة حقيقية بعد أن انخفض معدل الثقة في رئيسها، حسب مراقبين ومتتبعين ومهتمين، إذ أظهرت النتائج تقهقر الرجل بنقطة واحدة في أكتوبر ليبلغ حسب استطلاع أجراها معهد “ايلاب”، مابين من 3 إلى 4 أكتوبر 2023، على عينة مكونة من 1001 شخص يمثلون الفرنسيين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق.

وقد كشف الاستطلاع، أن 27 بالمائة فقط من الفرنسيين يثقون في قدرة رئيس الدولة على مواجهة المشاكل التي تواجه البلاد بشكل فعال، في حين أن فئة كبيرة من الفرنسيين لم تعد لهم القدرة للثقة في رئيسهم الحالي.

فرنسا ماكرون وهي تجر أذيال الخيبة والانهزام السياسي بعد أن فقدت بوصلتها على دواليب التحكم عن بعد في سياسات دول كثيرة غرب إفريقيا، بعد تشكل أنظمة جديدة مناوئة للوجود الفرنسي، لتأتي الأحداث اتباعا متسارعة عبر مالي وبوركينا فاسو والنيجر… كلها أحداث أربكت حسابات فرنسا ماكرون، وأثرت بشكل سلبي على مستقبل الرجل السياسي، وكأن المثل القائل ” طاح عليه البق” يصدق عليه ويجد طريقه في هذا السياق…

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