هذا ما سيجنيه المغرب من المونديال

هبة بريس_ الرباط

بعد انتصار الدبلوماسية الموازية للمغرب تحت القيادة الحكيمة لملك البلاد، والتي انتزعت بشرف شرف تنظيم مونديال 2030 بشراكة مع دول لها وزنها السياسي وتاريخها الرياضي من قبيل اسبانيا والبرتغال، خرجت دراسة لتسلط الضوء عن ما سيجنيه المغرب من هذا الحدث الكروي العالمي الذي أزعج حكام الجارة، والذي توقعته الدراسة أن يتجاوز 10 مليارات دولار، ما سينعكس على الناتج المحلي بشكل كبير.

الدراسة التي أعدتها شركة “صوجي كابيتال جستيون” التابعة لمجموعة الشركة العامة، أشارت إلى أن التكلفة الإجمالية للتنظيم المشترك لمونديال 2030 ستتراوح ما بين 15 و20 مليار دولار، نصيب المغرب فيها سيتراوح مابين 5 و6 مليار دولار (ما بين 50 و 60 مليار درهم) حيث يتوقع أن يحتضن المغرب 30 مباراة بستة مدن وهي الدار البيضاء والرباط وطنجة وأكادير ومراكش وفاس، حيث إن المغرب يعتزم تشييد ملعب جديد بالقرب من الدار البيضاء بسعة تناهز 93 ألف شخص بكلفة تناهز 600 مليون دولار، بالإضافة لأكثر من 1.1 مليار دولار من أجل تجديد الملاعب الحالية.

وستتصدر التكاليف المحتملة، بناء وتجديد الملاعب، والبنية التحتية للمواصلات والنقل، ومراكز التدريب، والجانب التنظيمي، فيما تكلفة تطوير خدمات النقل والطرق ستصل قرابة 1.7 مليون دولار، بالإضافة إلى 800 مليون دولار لتطوير مراكز التدريب، و1 مليار دولار كنفقات للجوانب التنظيمية واللوجستية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0