البرغوثي…اسرائيل تمهد لعملية كبيرة لتشكيل شرق أوسط جديد

2023-10-09 / 22:17
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أكد مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، أن اسرائيل تمهد لعملية كبيرة قد تطال ضم القدس والأقصى وغزة، بهدف تشكيل خارطة شرق أوسط جديد.

وأضاف البرغوثي أن اسرائيل لا تقدر ولاتستطيع كسر ارادة الشعب الفلسطيني، وهو الآن مرابط في أرض المعركة للدفاع عن حقه في العيش وحماية أرضه.
وانتقذ البرغوثي بعض القيادات الاسرائيلية ممن وصفت فلسطينيي غزة بالحيوانات البشرية، محذرا من أن الغارات المتواصلة على قطاع غزة ستؤدي إلى إبادة شعب كامل.
هذا ولازال قطاع غزة يعيش على وقع قصف جوي ودمار شامل غير ملامح أحياء بعينها حي الرمال وغيرها، فيما أكد الجيش الاسرائيلي تدميره لنفق، في الوقت الذي بلغ فيه عدد المدنيين الفلسطينيين بملاجئ الأونروا 137 ألف شخص، فيما يترقب محللون وخبراء عسكريون من الساعات القادمة ستكون حاسمة قد ترسم معالم خربطة هذه الحرب الدائرة.

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