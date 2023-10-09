اسرائيل وغزة..هل ستتمكن لغة الدبلوماسية من حقن الدم.اء؟

هبة بريس_ الرباط

لم يستيقظ العالم بعد من أزمة الحرب الطاحنة بين روسيا وأوكرانيا، حتى صُرفت الأنظار من جديد نحو جبهة جديدة قديمة، عنوانها الأبرز ” طوفان الأقصى”، الذي باغث الآلة العسكرية وأربك حسابات جنرالاتها وأجهزتها المخابراتية، وخلف ق.لى وجرحى وأسرى من الجانبين.

والعالم يتابع تطورات هذا الطوفان الهائج الذي يرى فيه محللون طوفانا ينضاف إلى كوارث أخرى طبيعية “من زلازل وتسونامي” وغيرها، لكن هذا الطوفان لامحالة سيغير من خريطة المنطقة سواء على مستوى التحالفات أو ترتيب الأولويات، أو رسم حتى الحدود، علما أن شراراته هاته اندلعت أصلا في منطقة ملتهبة، فيما عيون مراقبين وخبراء عسكريين تراقب وتتخوف من توسع دائرة الصراع ليشمل جنوب لبنان لاسيما وأن المناوشات الجارية بين الفينة والأخرى بين حزب الله واسرائيل توحي بذلك.

“طوفان الأقصى” الذي باغث اسرائيل، وجعلها تشن أكبر غارات جوية في تاريخ صراعها مع حماس، حيث إن منازل قد سويت بالكامل وأخرى اختفت عن الأنظار، فيما الجبهة الداخلية باسرائيل تترقب إلى ما ستؤول إليه الأمور خاصة على مستوى صفقة الأسرى التي تعتبرها حماس نقطة قوة تملكها خلال هذه الحرب الطاحنة.

بين هذا وذاك، يتساءل آخرون عن دور الدبلوماسية في حسم الصراع أو على الأقل التخفيف من حدته لاتاحة الفرصة للمفاوضات، لكن في مقابل ذلك، لازالت اسرائيل ترفض الحديث عن هذا الموضوع، بدليل أنها أكدت على أن قصفها لغزة سيستمر ولو أدى ذلك إلى إبادة الأسرى.

في هذا السياق، ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال اتصال هاتفي، مستجدات التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي وتداعياته على حياة المدنيين من الجانبين، داعين معا إلى ضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة وتغليب صوت العقل ومسار التهدئة، منعاً لتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية وخروجها عن السيطرة، فيما تساءل آخرون عن دور الجامعة العربية في هذا الصدد للتدخل لتقريب الرؤى ورأب الصدع حقنا للدماء من الجانبين.

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