عاجل.. أبو عبيدة من وصفنا بالحيوانات البشرية كان يقصد بذلك أسود المقاومين

هبة بريس_ الرباط

أكد الناطق الرسمي لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحرة حماس “أبو عبيدة”، على أن من وصف المقاومين بالحيوانات البشرية، كان يقصد بذلك تلك الأسود التي تزأر بأرض المعركة من مقاومي الفصائل الفلسطينية.

جاء ذلك ردا على تصريح سابق لوزير الدفاع الإسرائيلي “يوآف غالانت” الذي قال فيه بأن اسرائيل في غزة حارب حيوانات بشرية.

وأضاف أبوعبيد أن طوفان الأقصى جاء بعد سنوات من التخطيط المحكم، وهو رد طبيعي على ما قامت به اسرائيل وتقوم به من دمار واغلاق وحصار وتدنيس المقدسات حسب وصفه.

وشدد أبو عبيدة على أن طوفان الأقصى لازال في مراحله الأولى، وهو في طريقه للتمدد، مؤكدا أن موضوع المفاوضات حول الأسرى لن يتم في ظل القصف والحصار، بل هو موضوع مهم واستراتيجي يتطلب حله ومناقشته بنوع من المفاوضات الجادة والحضور الوازن.

ودعا أبو عبيدة كافة المقاومين إلى الالتحاق بأرض المعركة، التي تعرف معارك شرسة في مواقع متعددة، مؤكدا أن التعزيزات العسكرية لازالت تتقاطر على المقاومين الذين تمكنوا من التسلل، حيث تمكنوا من اعطاب آليات وأسر العديد من الاسرائليين.

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