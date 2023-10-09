سلا…جريمة الضرب والجرح تضع شخصا وراء القضبان

هبة بريس_ الرباط

تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأحد 8 أكتوبر الجاري، من توقيف المشتبه فيه الرئيسي في ارتكاب جريمة الضرب والجرح البليغين باستعمال السلاح الأبيض المقرونين بمحاولة السرقة باستعمال ناقلة ذات محرك، والتي كان ضحيتها زبون في وكالة بنكية.

وكان المشتبه فيه قد أقدم، بمساعدة أشخاص آخرين، على تعريض الضحية لمحاولة السرقة المقرونة بالضرب والجرح على مقربة من وكالة بنكية بمدينة سلا، وهي الجريمة التي شكلت موضوع شريط فيديو وثقته كاميرا للمراقبة وتداوله مستعملو منصات التواصل الاجتماعي.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات التمهيدية، المنجزة بادئ الأمر، عن توقيف ثلاثة من المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، بتاريخ 3 أكتوبر الجاري، والذين تم إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية وتقديمهم أمام العدالة.

كما مكنت إجراءات البحث المتواصلة في هذه القضية من توقيف المشتبه فيه الرابع، والذي يعتبر المتورط الرئيسي في ارتكاب هذه الجريمة، حيث تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

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