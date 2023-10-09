ردّا على أبو عبيدة…أردوغان: لانقبل بقتل الأبرياء أينما كانوا

هبة بريس_ الرباط

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه يرفض دائمًا ولن يرضى بأن يتعرض أي شخص بريء لأذى سواء في الأراضي الإسرائيلية أو الفلسطينية.

خروج أردوغان يأتي حسب مراقبين كرد مباشر عن ما أعلن عنه الناطق الرسمي لكتائب القسام الذي أعلن من خلاله بأن كل قصف لمنزل بغزة سيقابله اعدام لرهينة صوتا وصورة .

هذا وكان الرئيس التركي قد أجرى سلسلة من الاتصالات الهاتفية لبحث آخر التطورات الفلسطينية الإسرائيلية، أكد خلالها أن تركيا تبذل قصارى جهدها من أجل إنهاء الاشتباكات وإرساء الهدوء في المنطقة بأقرب وقت.

وبحث الرئيس التركي أردوغان مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أخر التطورات في فلسطين، وأكد أردوغان أن تركيا ستبذل جهودها لإنهاء الصراع في المنطقة.

كما أجرى الرئيس التركي اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، وبحث معه التطورات الأخيرة في فلسطين.

وأكد الرئيس أردوغان خطورة الأضرار بشعب غزة، مشدداً على ضرورة التصرف بحس سليم وإرساء الهدوء في المنطقة.

وأشار الرئيس خلال حديثه مع نظيره الإسرائيلي إلى استمرار جهود تركيا لإنهاء الصراع والتوتر في المنطقة وتأسيس سلام دائم.

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