عاجل…نتنياهو يصف حماس بداعش
هبة بريس_ الرباط
وصف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة حماس بداعش، متعهدا بالقضاء عليها كما قضى العالم على داعش في وقت سابق حسب وصفه، داعيا إلى تحصين جميع الجبهات وخاصة مابين الضفة الغربية ولبنان.
ودعا نتنياهو كافة الأحزاب باسرائيل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية للتصدي للتحديات، مؤكدا على أن كل منطقة تعمل فيها حماس ستتحول إلى خراب.
وأضاف رئيس الوزراء الاسرائيلي أن ما نفعله الآن سيبقى صداه للأجيال القادمة، مطمئنا الرأي العام بالانتصار، ومقرا في ذات الوقت بأن هناك أيام عصيبة تنتظر اسرائيل.
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9 تعليقات
اللهم صل وسلم على نبينا محمد
حماس ليس بداعش
ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين
نتنياهو يريد الظغط على حماس
هل حماس داعش
وانتم ماذا هههه منذ زمان بعيد تعنفون وتقتلون ملائكة انتم
شتان شتان بین من یدافع عن ارضه وداعش صنیعتکم
ايها المجرم السفاح. ايها الخنزير النجس. كلما ترأست حكومة اسرائيل, والا افتعلت حربا مع اسيادك الفلسطينيين الشهماء. ثلة من المجاهدين الاسود اذلت جنودك الجبناء الذين كان يعتقد انهم ينتمون الى اكبر جيش في العالم.اما تهديداتك ليست الا تغطية على هزائمكم المذلة. رغم اسلحتكم وتكنلوجياتكم الحديثة, سينتصر ابناء العزوالشهامة, ابناء غزة الحبيبة. لن تقدروا على المواجهة في الميدان فقررتم تدمير البنايات المدنية وقتل النساء, الاطفال والشيوخ. ايها النذل الجبان, الايام بيننا, فلسطين ستنتصر باذن الله العلي العظيم.
انت الاول في ضيوفك بتقديم الطاكوسات الطاكوسات .