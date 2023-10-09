عاجل…نتنياهو يصف حماس بداعش

هبة بريس_ الرباط

وصف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة حماس بداعش، متعهدا بالقضاء عليها كما قضى العالم على داعش في وقت سابق حسب وصفه، داعيا إلى تحصين جميع الجبهات وخاصة مابين الضفة الغربية ولبنان.

ودعا نتنياهو كافة الأحزاب باسرائيل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية للتصدي للتحديات، مؤكدا على أن كل منطقة تعمل فيها حماس ستتحول إلى خراب.

وأضاف رئيس الوزراء الاسرائيلي أن ما نفعله الآن سيبقى صداه للأجيال القادمة، مطمئنا الرأي العام بالانتصار، ومقرا في ذات الوقت بأن هناك أيام عصيبة تنتظر اسرائيل.

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