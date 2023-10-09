المكتب المغربي باسرائيل يدعو المغاربة إلى التقيد بالقوانين

2023-10-09 / 18:22
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هبة بريس_ الرباط
في سياق الأحداث الجارية بين اسرائيل وحماس وتداعيات ذلك على المدنيين ورعايا الدول، أعلن  مكتب الإتصال المغربي بإسرائيل،  عن وضع رقم هاتفي للإستفسار وتقديم المساعدة الممكنة. 
 
ودعا المكتب المواطنين المغاربة القاطنين بإسرائيل إلى التقيد بالتدابير المتخذة من قبل السلطات الاسرائيلية المختصة.
 
وأشار المكتب من خلال بلاغ له،  أنه وتبعا لتطور الوضع الأمني، يهيب مكتب الاتصال للمملكة المغربية بالمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين في اسرائيل، التلطف بالتقيد بالتدابير المتخذة من طرف السلطات الإسرائيلية المختصة”.
 
 

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