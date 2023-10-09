بنك المغرب يشتري سندات من البنك الدولي بقيمة 200 مليون أورو

هبة بريس _ اقتصاد

قال بنك المغرب اليوم الاثنين إنه اشترى سندات تنموية مستدامة بقيمة 200 مليون أورو من البنك الدولي لتسليط الضوء على عمل البنك في مجال تمويل المناخ في بداية الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش.

وأضاف بنك المغرب في بيان أن عملية الشراء المقسمة بالتساوي بين سندات لأجل ثلاث وخمس سنوات، سيتم الاحتفاظ بها في محفظة إدارة الاحتياطيات.

وأوضح البنك أن “المعاملات تمثل فرصة للمغرب، باعتباره أول مضيف للاجتماعات السنوية في القارة الإفريقية منذ 50 عاما، للتوعية بالحاجة الملحة لتأصيل العمل المناخي في المنطقة وفي جميع أنحاء القارة

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