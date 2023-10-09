فاس : تفكيك شبكة للدعارة تستعمل الأنترنيت لنشر اعلاناتها

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أوقفت الفرقة الولائية للشرطة القضائية بفاس، قبل يومين، شبكة تنشط في مجال الدعارة والاتجار في البشر، عدد أفرادها تسعة أشخاص اغلبهم فتيات

وجاء توقيف الشبكة ، بعد عملية رصد وتتيع لنشاطها عبر الانترنيت بعدما عمدت الشبكة على نشر اعلانات في العالم الافتراضي تعرض خلالها نوع الخدمات الجنسية التي تقدمها لزبائها، وبعد الاتصال بها تقدم عناوين الأمكنة على أرض الواقع والمتمثلة في محلات للتدليك .

وبتعليمات من النيابة العامة، تمت مداهمة محل ل ” المساج” و ضبط ست سيدات متلبسات بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية رفقة زبونين.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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