إصابة 6 جنود إسرائيليين في عملية تسلل على حدود لبنان

2023-10-09 / 17:09
5
هبة بريس _ وكالات

أصيب 6 جنود إسرائيليين -أحدهم حالته حرجة- في اشتباك مع مجموعة تسللت من الأراضي اللبنانية اليوم الاثنين، بحسب القناة الـ 12 الإسرائيلية.

وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مسؤوليتها عن عملية التسلل المسلحة إلى إسرائيل من جنوب لبنان.

وقالت مراسلة الجزيرة إن الحدود اللبنانية الإسرائيلية شهدت إطلاق نار متبادلا وتحليقا لطائرات بعد عملية التسلل، مضيفةً أن غارة إسرائيلية وقعت قرب مواقع تابعة لقوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) على أطراف بلدة يارين جنوبي لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن مروحياتهم تشن غارات على مواقع عدة في الأراضي اللبنانية بعد محاولة التسلل، مؤكدا أنهم يواصلون تمشيط المنطقة.

ودعا الجيش اللبناني المواطنين للحذر وعدم التوجه إلى المناطق الحدودية حفاظا على سلامتهم إثر تعرض المناطق الحدودية للقصف الإسرائيلي.

فيما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي قصف مواقع مراقبة لحزب الله في منطقة التسلل بالقطاع الغربي جنوبي لبنان.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تقرير: اللغة الانجليزية توحد المغرب والجزائر ضد الفرنسية

تقرير: اللغة الانجليزية توحد المغرب والجزائر ضد الفرنسية

2023-10-09 / 23:42
Photo of البرغوثي…اسرائيل تمهد لعملية كبيرة لتشكيل شرق أوسط جديد

البرغوثي…اسرائيل تمهد لعملية كبيرة لتشكيل شرق أوسط جديد

2023-10-09 / 22:17
Photo of اسرائيل وغزة..هل ستتمكن لغة الدبلوماسية من حقن الدم.اء؟

اسرائيل وغزة..هل ستتمكن لغة الدبلوماسية من حقن الدم.اء؟

2023-10-09 / 21:16
Photo of عاجل.. أبو عبيدة من وصفنا بالحيوانات البشرية كان يقصد بذلك أسود المقاومين

عاجل.. أبو عبيدة من وصفنا بالحيوانات البشرية كان يقصد…

2023-10-09 / 20:47
Photo of ردّا على أبو عبيدة…أردوغان: لانقبل بقتل الأبرياء أينما كانوا

ردّا على أبو عبيدة…أردوغان: لانقبل بقتل الأبرياء أينما كانوا

2023-10-09 / 20:07
Photo of المكتب المغربي باسرائيل يدعو المغاربة إلى التقيد بالقوانين

المكتب المغربي باسرائيل يدعو المغاربة إلى التقيد بالقوانين

2023-10-09 / 18:22
Photo of عاجل..أبوعبيدة: كل غارة على غزة سيقابله اعدام لرهينة صوتا وصورة

عاجل..أبوعبيدة: كل غارة على غزة سيقابله اعدام لرهينة صوتا…

2023-10-09 / 18:04
Photo of الجامعة العربية تجتمع الأربعاء لبحث الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

الجامعة العربية تجتمع الأربعاء لبحث الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

2023-10-09 / 16:00
Photo of اسرائيل تستهدف” سوق شعبي” وعدد الضحايا يصل 560

اسرائيل تستهدف” سوق شعبي” وعدد الضحايا يصل 560

2023-10-09 / 15:45
Photo of “الاتحاد الأوروبي” يوقف مساعدات التنمية المخصصة للفلسطينيين

“الاتحاد الأوروبي” يوقف مساعدات التنمية المخصصة للفلسطينيين

2023-10-09 / 15:33

‫5 تعليقات

  2. اللهم انصر اخواننا في لبنان وفي جميع الحدود الاسلامية المحتلة من طرف الصهاينة نصرا مبينا

  3. يارب العالمين يامن قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم فاللهم انينا ندعوك ياالله ان تنصر الموسلمين في انحاء العالم وفي فلسطين ولبنان

  5. يجب علا المواطنين باخذ الحيطة والحذر من الخروج الى الاماكن الحدودية لضمان سلامتهم وفرج الله قريب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق