إصابة 6 جنود إسرائيليين في عملية تسلل على حدود لبنان
أصيب 6 جنود إسرائيليين -أحدهم حالته حرجة- في اشتباك مع مجموعة تسللت من الأراضي اللبنانية اليوم الاثنين، بحسب القناة الـ 12 الإسرائيلية.
وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مسؤوليتها عن عملية التسلل المسلحة إلى إسرائيل من جنوب لبنان.
وقالت مراسلة الجزيرة إن الحدود اللبنانية الإسرائيلية شهدت إطلاق نار متبادلا وتحليقا لطائرات بعد عملية التسلل، مضيفةً أن غارة إسرائيلية وقعت قرب مواقع تابعة لقوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) على أطراف بلدة يارين جنوبي لبنان.
وقال الجيش الإسرائيلي إن مروحياتهم تشن غارات على مواقع عدة في الأراضي اللبنانية بعد محاولة التسلل، مؤكدا أنهم يواصلون تمشيط المنطقة.
ودعا الجيش اللبناني المواطنين للحذر وعدم التوجه إلى المناطق الحدودية حفاظا على سلامتهم إثر تعرض المناطق الحدودية للقصف الإسرائيلي.
فيما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي قصف مواقع مراقبة لحزب الله في منطقة التسلل بالقطاع الغربي جنوبي لبنان.
5 تعليقات
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم وفي اجرامهم للاراضي الاسلامية منها لبنان
اللهم انصر اخواننا في لبنان وفي جميع الحدود الاسلامية المحتلة من طرف الصهاينة نصرا مبينا
يارب العالمين يامن قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم فاللهم انينا ندعوك ياالله ان تنصر الموسلمين في انحاء العالم وفي فلسطين ولبنان
دعواتنا لكم بالنصر والصبر انشاالله منصورين
يجب علا المواطنين باخذ الحيطة والحذر من الخروج الى الاماكن الحدودية لضمان سلامتهم وفرج الله قريب