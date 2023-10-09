الجواهري : انتعاش السياحة كان سريعا في جهة مراكش
أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الاثنين بمراكش، أن إعادة الإعمار بعد الزلزال ستضخ دينامية جديدة في النمو الاقتصادي للمغرب، على غرار ما تم تسجيله ببلدان أخرى شهدت هذا النوع من الكوارث الطبيعية.
وقال الجواهري، في مداخلة له خلال حفل تقديم كتاب “جهود المغرب من أجل نمو أكثر قوة وشمولا”، الذي أعده صندوق النقد الدولي، إن انتعاش السياحة كان سريعا في جهة مراكش، وسيتعزز أكثر بعد انعقاد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأشاد، في هذا الصدد، بسرعة التدابير المتخذة طبقا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس، لا سيما مخطط إعادة التأهيل والإعمار الذي تم وضعه، والمساعدات المخصصة للضحايا، فضلا عن التدبير المرحلي المحكم لآثار الزلزال.
وبخصوص تقييم تكلفة الزلزال، أكد والي بنك المغرب أنه تم إحداث خلية تقييم تعمل بتعاون وثيق مع خلية صندوق النقد الدولي المعنية بهذا الصدد، مشيرا إلى أنه على مستوى التوازنات الماكرو-اقتصادية، فإن المغرب يتوفر على هوامش مناورة مثيرة للاهتمام.
وفي معرض تطرقه إلى الإصلاحات التي نفذتها المملكة منذ ثمانينات القرن الماضي، ذكر الجواهري ببرنامج التكيف الهيكلي، وإعادة جدولة الديون، بالإضافة إلى الإصلاحات المتعلقة بنظام سعر الصرف، وحرية الأسعار، والضرائب.
من جهة أخرى، أبرز الجواهري أن المغرب وافق أيضا على الالتزامات المنصوص عليها في المادة 8 من القانون الأساسي لصندوق النقد الدولي، والمتعلقة بقابلية الدرهم للتحويل من أجل المعاملات الجارية، ولم يتخلف عن سداد أي ديون مستحقة.
وخلص المسؤول ذاته إلى القول “لقد نجحنا بفضل القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في إجراء تنفيذ فعال للإصلاحات الهيكلية، وتتبع مسارها مع المؤسسات الدولية”، مما مكن من التوقيع على خط الوقاية والسيولة سنة 2012 وخط الائتمان المرن سنة 2023.
11 تعليقات
مراكش الحمراء مدينة جميلة جدا ولكن للاسف الشديد تحتاج الى تغيرات واصلاحات في العديد من القطاعات الاقتصادية ولاسيما مجال السياحة..
على الحكومة أن تستغل الفرصة من أجل تحسين مستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بهذه المدينة الجميلة وتعزز بها الاستثمارات الأجنبية من أجل النهوض بمدينة أفضل بكثير من السابق..
بلادنا بلد تربطه التعاون والمساعدات وهذا ما اظهروه خلال الفترة الماضية أي الزلازل الذي ضرب مناطق الحوز والمتضررة به ، وهذا ما يجعل الحكومة تقف وقفة تضامنية بإعادة هيكلة البناء لهذه المناطق، واسترجاع حركة السياحة وانتعاشها..
الحكومة دائما تسعى إلى تحقيق جدي للوصول إلى مغرب أفضل بكثير من السابق ورئية دينامية إيجابية استراتيجية جديدة ولا سيما في مجال السياحة.
المجهودات الجبارة والتضحيات المبذولة من طرف الحكومة لمواصلة النهوض بمغرب أفضل من ناحية الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية ولاسيما والمغرب سينظم كأس العالم لكرة القدم في سنة 2030 انشاء الله يجب أن يكون في حلة جديدة ورئية فريدة من نوعها..
كل ذلك السيد الجواهري سدد الديون في وقتها ووووو على حساب المواطن البسيط في قلة اليد وضعف المذاخيل فتم افقار الفقير واغناء الغني اظافة الملايين من حاملي الشهادات والدبلومات إلى البطالة والفقر. كما أظهر الزلزال الاخير ان بين ظهرانينا كانوا يسكنون في العصر الحجري. الدولة التي لا تنتقد نفسها من أجل التطور والنمو لا تعول عليها.
نأمل من الحكومة أن تقوم وأن تستمر في تحسين مستوى الاقتصادي بالمغرب وكذالك تحسين مستوى المعشي والانخفاض في المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة وكذا الخضر والفواكه والدواجن والقطاني والاسماك والمحروقات واللحوم الحمراء والبيضاء وووووو وووووووو وغيرها ولكم جزيل الشكر.
بالفعل مراكش تحتاج الى الإصلاحات وخاصة في مجال السياحة التي تدهورت بسبب الزلازل يجب إعادة النظر بها.
جل السائحيين يلتجؤون إلى هذه المدينة الحمراء لهذا يجب الالتفاتة إليها بشكل كبير ومغير في البنيات التحتية والخدمات الخاصة.
يجب على الحكومة مضاعفة الجهود من أجل انتعاش السياحة بهذه المدينة الجميلة ويمكن اعادتها من جديد واصلاح ما خلفه الزلزال ..
يجب التشديد في مراقبة الميزانية المخصصة لإعادة هيكلة البناء للمناطق المنكوبة التي ضربها الزلزال في الفترة الماضية بكل مصداقية وشفافية وروح معنوية تشملها الأمانة المالية والمسؤولية التضامنية في إصلاح القطاع السياحي خاصة والقطاعات الأخر عامة.