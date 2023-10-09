تارودانت : “البق الفرنسي” يصل منطقة هوارة ( صورة )

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تداول نشطاء فايسبوكيين من العاصمة الفلاحية هوارة التابعة ترابيا لإقليم تارودانت، صورا لحشرة ” البق الفرنسي” وسط مخاوف من إنتشار هذه الحشرة التي ظهرت بكثرة في العاصمة الباريسية أواخر شهر شتنبر الماضي.

ورجحت مصادر الجريدة، أن تكون سيارات نقل البضائع بين فرنسا واقليم تارودانت، أو حافلات نقل المسافرين، أن تكون الوسيلة الوحيدة لانتقال هذه الحشرة بين البضائع او الألبسة المستعملة القادمة من فرنسا.

ولم يصدر بعد أي بلاغ من الجهات الصحية بالاقليم او بجهة سوس، حول وجود هذه الحشرة بمناطق سوس.

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