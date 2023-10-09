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تارودانت : “البق الفرنسي” يصل منطقة هوارة ( صورة )

2023-10-09 / 17:21
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تداول نشطاء فايسبوكيين من العاصمة الفلاحية هوارة التابعة ترابيا لإقليم تارودانت، صورا لحشرة ” البق الفرنسي” وسط مخاوف من إنتشار هذه الحشرة التي ظهرت بكثرة في العاصمة الباريسية أواخر شهر شتنبر الماضي.

ورجحت مصادر الجريدة، أن تكون سيارات نقل البضائع بين فرنسا واقليم تارودانت، أو حافلات نقل المسافرين، أن تكون الوسيلة الوحيدة لانتقال هذه الحشرة بين البضائع او الألبسة المستعملة القادمة من فرنسا.

ولم يصدر بعد أي بلاغ من الجهات الصحية بالاقليم او بجهة سوس، حول وجود هذه الحشرة بمناطق سوس.

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‫12 تعليقات

  2. الله ينعل اللي ما يحشم في كل البوادي كاين البق و القمل و البرغوث و جميع الحشرات و بركة ما التغطيو الشمس بالغربال و تكثبو على عباد الله .

  5. حنا كنعرفو البق من صغرنا معمرنا خفنا منو معرفتش علاش الناس فرنسا خايفة من البق..

  7. الأمر الخطير هو انه يقدر ينقل الأمراض المتنقلة عبر الدم بحال السيدا وأمراض خبيثة..

  9. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كيف أصبحت أحوال من يدعون انهم مثقفون ..

  10. قوله تعالى:«فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ » ..

  12. قالى تعالى: « فَطافَ عَلَيْها طائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نائِمُونَ » فرنسا ستدفع ثمن جرائمها ..

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