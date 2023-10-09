الجامعة العربية تجتمع الأربعاء لبحث الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

2023-10-09 / 16:00
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هبة بريس _

ذكرت الجامعة العربية في بيان لها أن وزراء الخارجية العرب سيجتمعون يوم الأربعاء لبحث سبل “وقف العدوان الإسرائيلي” على قطاع غزة.

وقال البيان إن الجلسة الاستثنائية تمت الدعوة إليها استجابة لطلب فلسطيني.

وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أنه بتعليمات من الملك محمد السادس، دعت المملكة المغربية، رئيسة الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس على مستوى وزراء الخارجية العرب للتشاور والتنسيق بشأن تدهور الأوضاع في قطاع غزة واندلاع أعمال عسكرية تستهدف المدنيين، وكذا البحث عن سبل إيقاف هذا التصعيد الخطير.

وأوضحت الوزرارة، في بلاغ، أنه تجري مشاورات مكثفة لعقد الاجتماع خلال هذا الأسبوع، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

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