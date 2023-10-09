اسرائيل تستهدف” سوق شعبي” وعدد الضحايا يصل 560

هبة بريس _ وكالات

صعد جيش الإسرائيلي من هجماته العسكرية الخطيرة ضد قطاع غزة، واستهدف بالطائرات النفاثة والزوارق الحربية، مئات المنازل والأهداف الجديدة

وكان أعنف الغارات تلك التي استهدفت سوقا شعبيا في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، والذي يتواجد فيه مخبز كان يصطف طابور من المواطنين أمامه للحصول على الخبز، ما أدى إلى وقوع عشرات الشهداء، كما استهدف الطيران الحربي منطقة “مسجد السوسي” في مخيم الشاطئ للاجئين، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الشهداء.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في بيانٍ لها الاثنين، إن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 560، وسط توقعات بحصيلة أعلى بظل القصف الإسرائيلي المستمر.

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