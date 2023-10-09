“الاتحاد الأوروبي” يوقف مساعدات التنمية المخصصة للفلسطينيين
هبة بريس _ ا ف ب
أعلن المفوض الأوروبي أوليفر فارهيلي الاثنين أن الاتحاد الأوروبي علق جميع مدفوعات مساعداته التنموية للفلسطينيين وقرر إعادة تقييم كافة برامجه الحالية التي تبلغ قيمتها الإجمالية 691 مليون يورو.
قال المفوض المجري المسؤول عن شؤون التوسع والجوار على منصة اكس
“تم تعليق جميع المدفوعات على الفور، ومراجعة كافة المشاريع وتأجيل جميع الميزانيات المتعلقة بالمشاريع بما في ذلك لعام 2023، حتى إشعار آخر وإعادة تقييم البرنامج بأكمله
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4 تعليقات
لتعلموا جيدا انهم ملة واحدة وكلهم يحمون الصهيونية وللاسف انظمتنا صامته ولا تتقن الا التنديد والشجب والاستنكار لانها ببساطة خنوعة وعميلة وفاسدة
أين أنتم يا مسلمين كي تساندوا إخواننا المسلمين والمسلمات في فلسطين الحبيبة ومد يد العون والمساعدات من أجل أطفال ونساء وشيوخ لا ذنب لهم من هذه الحرب ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
العين تدمع والقلب يتألم واليد مكتوفة وكل ما أقوله سوى الدعاء لهم اللهم انصرهم نصرا مبينا وزد في قوتهم واسالك ياالله ان ترحم الشهداء مع الصديقين ..
الاتحاد الاوروبي يوقف المساعدات لفلسطين من أجل تراجع حماس ضد إسرائيل وهذا لن يحصل أبدا…