“الاتحاد الأوروبي” يوقف مساعدات التنمية المخصصة للفلسطينيين

هبة بريس _ ا ف ب

أعلن المفوض الأوروبي أوليفر فارهيلي الاثنين أن الاتحاد الأوروبي علق جميع مدفوعات مساعداته التنموية للفلسطينيين وقرر إعادة تقييم كافة برامجه الحالية التي تبلغ قيمتها الإجمالية 691 مليون يورو.

قال المفوض المجري المسؤول عن شؤون التوسع والجوار على منصة اكس

“تم تعليق جميع المدفوعات على الفور، ومراجعة كافة المشاريع وتأجيل جميع الميزانيات المتعلقة بالمشاريع بما في ذلك لعام 2023، حتى إشعار آخر وإعادة تقييم البرنامج بأكمله

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