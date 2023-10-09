الاتحاد الأوروبي يعتمد قانونا لإزالة الكربون من قطاع الطيران

هبة بريس _ و م ع

اعتمدت الدول السبعة والعشرون في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تنظيما جديدا يهدف إلى إزالة الكربون من قطاع الطيران، من خلال تشجيع أنواع الوقود المتجددة ومنخفضة الكربون.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان له، إن التنظيم الجديد المتعلق بمبادرة (ReFuelEU Aviation)، ينص على استخدام المزيد من أنواع الوقود المتجددة ومنخفضة الكربون، من أجل تمكين قطاع الطيران من تقليل بصمته الكربونية وخلق “مجال متكافئ للنقل الجوي المستدام في الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف المصدر أن الهدف الرئيسي لمبادرة (ReFuelEU Aviation) هو زيادة الطلب والعرض على وقود الطيران المستدام، مع انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالكيروسين الأحفوري، مع ضمان ظروف المنافسة العادلة عبر سوق النقل الجوي الأوروبي بأكمله.

ويهدف التنظيم الجديد إلى وضع النقل الجوي على مسار الأهداف المناخية للاتحاد الأوروبي لعامي 2030 و2050، من خلال معالجة ما يؤدي حاليا إلى تباطؤ تطوير برامج التنمية المجتمعية، لاسيما انخفاض العرض ومستوى أسعارها، وهو أعلى بكثير من أسعار الوقود الأحفوري.

ومن بين أحكام التنظيم الجديد التزام موردي وقود الطائرات بالتأكد من أن جميع الوقود المتاح لمشغلي الطائرات في مطارات الاتحاد يحتوي على حد أدنى من حصة “وقود الطيران المستدام” اعتبارا من العام 2025، وعلى حد أدنى من حصة الوقود الاصطناعي اعتبارا من 2030.

في هذا الصدد، قالت راكيل سانشيز خيمينيز، وزيرة النقل الإسبانية المؤقتة، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إنه “مع بدء إنتاج وقود الطيران المستدام على نطاق واسع، سيصبح قطاع الطيران في الاتحاد الأوروبي قريبا أكثر احتراما للبيئة”.

وأضافت سانشيز خيمينيز: “هذه خطوة أساسية في جهودنا الأوسع لتحقيق أهدافنا المناخية على المستويين الأوروبي والعالمي”.

تعد مبادرة (ReFuelEU Aviation) جزءا من حزمة “التكيف مع الهدف 55″، والتي ينبغي أن تمكن الكتلة الأوروبية من خفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 55 في المائة على الأقل بحلول العام 2030 مقارنة بمستويات 1990 وتحقيق الحياد المناخي في 2050.

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