هبة بريس

عين مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، الهولندي فوبكه هوكسترا مفوضا أوروبيا مكلفا بالعمل المناخي، وذلك خلفا لمواطنه فرانز تيمرمانس.

وأوضح المجلس في بلاغ بهذا الخصوص، أنه عين السيد هوكسترا بالاتفاق مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، للفترة المتبقية من ولاية المفوضية، أي إلى غاية 31 أكتوبر 2024.

وكان البرلمان الأوروبي قد صادق، الخميس الماضي، على تولي الهولندي حقيبة المناخ في المفوضية الأوروبية، على الرغم من التحفظات المرتبطة بتجربته في قطاع النفط.

وتم تعيين وزير المالية ثم وزير الشؤون الخارجية، الديمقراطي-المسيحي فوبكه هوكسترا من قبل هولندا ليحل محل مواطنه الديمقراطي-الاشتراكي فرانز تيمرمانس.

كما صوت أعضاء البرلمان الأوروبي، يوم الخميس، لصالح منح حقيبة تيمرمانس الأخرى، وهي “الصفقة الخضراء”، إلى نائب الرئيس الحالي للمفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش.

وقد التزم السيدان هوكسترا وسيفكوفيتش، على الخصوص، أمام المؤسسة التشريعية الأوروبية بالدفاع عن هدف التخفيض الصافي بنسبة “90 في المائة على الأقل” من انبعاثات الغازات الدفيئة بالاتحاد الأوروبي في العام 2040 مقارنة بالعام 1990.

وينبغي أن يشكل هذا الهدف في أفق 2040 موضوع اقتراح من قبل المفوضية في بداية العام 2024.

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