“رئيس البنك الأوروبي للاستثمار” معجب بصمود المغرب إبان “زلزال الحوز “

2023-10-09 / 13:56
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هبة بريس

أعرب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، ويرنر هوير، عن “تأثره الكبير” و”إعجابه البالغ” بصمود المغرب في أعقاب الزلزال، الذي ضرب عدة مناطق بالمملكة.

وقال هوير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، “لقد تأثرنا جميعا وأعجبنا كثيرا بصمود المغرب غداة هذا الزلزال المروع”.

وشدد على أن “انعقاد الاجتماعات السنوية بمراكش يمثل بالنسبة لنا فرصة للتعبير عن تضامننا مع هذا البلد الدينامي، وتعزيز شراكتنا”، مشيرا إلى أن البنك الأوروبي للاستثمار مستعد، من خلال التنسيق مع بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، لتعبئة خبرته وموارده من أجل “دعم الأولويات التي حددتها السلطات المغربية في أعقاب الزلزال”.

وذكر رئيس البنك الأوروبي للاستثمار بأن الشراكة مع المغرب “تقوم على الثقة، ولهذا السبب تمكنا من تنفيذ مشاريع هامة باستثمارات تزيد عن 9.5 مليار يورو، سواء على مستوى دعم الانتقال الأخضر، أو النهوض بمشاريع في مجالي الصحة والتعليم بالبلاد.

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