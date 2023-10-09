“بت مؤجل” في قضية “دنيا وابتسام بطمة ضد سعيدة شرف”

2023-10-09 / 13:47
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نجلاء مزيان: هبة بريس

قررت المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الاثنين، تأجيل البت في القضية التي رفعتها كل من الفنانة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام ضد الفنانة سعيدة شرف و المؤثر رضى البوزيدي المشهور ب”ولد الشينوية”.

وحددت المحكمة الابتدائية بمراكش تاريخ الجلسة الجديدة للقضية المثيرة للجدل يوم 23 من الشهر الجاري.

وحسب مصادر جريدة هبة بريس فإن دنيا بطمة و شقيقتها ابتسام قررتا اللجوء إلى القضاء وسلك المسطرة القانونية ضد سعيدة شرف بغية إنصافهما وتعويضهما عن الضرر الذي لحق بهما خلال السنوات الماضية على خلفية قضية “حمزة مون بيبي”.

وأكدت المصادر ذاتها، أن مقاضاة “ولد الشينوية” كانت على خلفية السب و القذف و التشهير بكل من دنيا بطمة و شقيقتها عارضة الأزياء ابتسام بطمة، عكس سعيدة شرف التي تم استدعائها على خلفية قضية “حمزة مون بيبي”.

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