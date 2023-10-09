ويرنير هوير: إفريقيا شريك أساسي في إعداد الحلول للتحديات العالمية

2023-10-09 / 13:11
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هبة بريس

قال رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، ويرنير هوير، اليوم الاثنين بمراكش، إن انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالمغرب يجدد التأكيد على أن إفريقيا توجد في صلب أي نقاش اقتصادي عالمي.

وأوضح السيد هوير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة مشاركته في الاجتماعات السنوية بمراكش، أن “استضافة هذا التجمع الرفيع المستوى في المغرب، الذي يجمع كافة قادة بنوك التنمية متعددة الأطراف في العالم” يمثل أيضا فرصة للتأكيد على أن “إفريقيا شريك أساسي في إعداد الحلول للتحديات العالمية التي نواجهها”.

يشار إلى أن أشغال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، انطلقت، اليوم الاثنين بمراكش، بمشاركة نخبة من الاقتصاديين والخبراء الماليين من مختلف دول العالم، وذلك لمناقشة الرهانات الكبرى المرتبطة، على الخصوص، بسياسات التمويل والنمو الاقتصادي والتغير المناخي.

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