ارتفاع عدد الق__تلى الإسرائيليين إلى أكثر من 800
هبة بريس _ بتصرف
ذكر الموقع الرسمي لقناة الجزيرة نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية أن عدد القتلى الإسرائيليين ارتفع إلى 800.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن مقاتلي حماس ما زالوا يتسللون لإسرائيل لتنفيذ هجمات، كما أفاد مراسل الإذاعة الإسرائيلية بأن حركة الطيران توقفت لنحو نصف ساعة في مطار بن غوريون._ تقول الجزيرة _
وفي الاتجاه المقابل قال مدير الإسعاف في غزة إن القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع أوقع أكثر من 510 شهداء و2750 مصابا، إضافة إلى دمار كبير في المنازل والبنايات السكنية، والممتلكات، والبنية التحتية.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي المتواصل لليوم الثالث على قطاع غزة، عن تدمير 6 مساجد و4 مدارس منذ بدء العدوان يوم السبت الماضي.
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11 تعليقات
الله أكبر الله أكبر الله أكبر
وما النصر إلا من عند الله
اللهم صل وسلم على نبينا محمد
أليس مواتاهم في النار وموتانا في الجنة
لا إله إلا الله
كم رحلو عنا اهلينا هناك ولم تتحرك فيكم شعرة من راسكم نحن كذالك انشاالله ستمحون من فوق الارض
مايفرحنا ان قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار ومابقي منا سعداء وما بقيا منكم تعساء نحن نزغرد ونكبر وانتم تولولون
دهب منا الكتير ولازلنا صامدين ونحاربكم الا ان يبقا فنا واحد وعرق واحد ينبض سنحاربكم وبإذن الله تعالى خارجين منها الى جهنم
اللهم اجعل كيدهم في نحورهم والنصر لابطالنا والصبر لامهاتهم زدهم من قوتك ياقوي
قليل فيكم وما فعلوه ابطال القدس فيكم انشاالله كلكم الى جهنم وانشاالله النصر قريب
نسالو الله المزيد من القتلى فيكم صهاينة مجرمين حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم