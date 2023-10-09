ارتفاع عدد الق__تلى الإسرائيليين إلى أكثر من 800

هبة بريس _ بتصرف

ذكر الموقع الرسمي لقناة الجزيرة نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية أن عدد القتلى الإسرائيليين ارتفع إلى 800.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن مقاتلي حماس ما زالوا يتسللون لإسرائيل لتنفيذ هجمات، كما أفاد مراسل الإذاعة الإسرائيلية بأن حركة الطيران توقفت لنحو نصف ساعة في مطار بن غوريون._ تقول الجزيرة _

وفي الاتجاه المقابل قال مدير الإسعاف في غزة إن القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع أوقع أكثر من 510 شهداء و2750 مصابا، إضافة إلى دمار كبير في المنازل والبنايات السكنية، والممتلكات، والبنية التحتية.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي المتواصل لليوم الثالث على قطاع غزة، عن تدمير 6 مساجد و4 مدارس منذ بدء العدوان يوم السبت الماضي.

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