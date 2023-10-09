إسرائيل: نفرض حصاراً كاملاً على غزة.. لا كهرباء لا طعام لا ماء
مع دخول التصعيد مع حركة حماس يومه الثالث، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الاثنين أنه أمر بفرض “حصار مطبق” على قطاع غزة.
وقال غالانت في بيان مصور: “نفرض حصاراً كاملاً على قطاع غزة، لا كهرباء، لا طعام ولا ماء ولا غاز… كل شي مغلق”، علماً بأن إسرائيل تفرض منذ أكثر من 15 عاماً، حصاراً على القطاع حيث يعيش 2.4 مليون نسمة، وفق فرانس برس.
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري قد كشف بوقت سابق الاثنين أن القوات الإسرائيلية أعادت فرض سيطرتها على تجمعات سكنية قرب قطاع غزة كانت حركة حماس سيطرت عليها في هجومها.
لكنه أردف للصحافيين أن” اشتباكات متفرقة لا تزال تقع مع بقاء بعض المسلحين الفلسطينيين في المنطقة”، حسب ما نقلت عنه رويترز.
فيما أضاف أنه “لا يوجد قتال في الشمال ومستعدون لأي سيناريو”.
كذلك أكد أن حوالي 700 شخص قتلوا في هجوم حماس، من بينهم 73 جندياً على الأقل.
10 تعليقات
حسبنا الله ونعم الوكيل ماذا فعلوا لهم المدنيين حتى يقطعوا لهم الماء والكهرباء ولكن الله قادر على كل شيء .
إن الله مع الصابرين الذين اذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون.
هل قطع الماء والكهرباء والطعام ستنتهي به الحياة ؟؟؟ بيد اسرائيل…
قطع الماء والكهرباء والطعام جريمة في حق الضحايا الأبرياء الذين لاذنب لهم المدنيين في غزة. لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الفلسطينيون هم صامدون ويتحملون كل شيء من أجل استرجاع اراضيهم المحتلة وهم شعب قوي ومناظل ومكافح..
أين هي حقوق الإنسان حتى تقوم اسرائيل بقطع الماء والكهرباء والطعام والغاز عن سكان غزة فهذه تعتبر جريمة ضد الإنسانية..؟؟؟؟
قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين..)
حتى وإن قطع عليهم الماء والكهرباء والطعام والغاز فإن الله تعالى لن يقطع رزقهم وسينصرهم بإذن الله تعالى ، إن الله مع الصابرين إذا صبروا..
الرزق بين يد الله وإذا أراد الله شيء أن يقول له كن فيكون..
إن الله يمهل ولا يهمل انشاءالله سيكون النصر مع الصبر والعزيمة والإرادة القوية.