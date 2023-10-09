العيون : ولد الرشيد يقصف مسؤولي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب

ع اللطيف بركة : هبة بريس

، استغل رئيس مجلس جماعة العيون أشغال دورة اكتوبر العادية لمجلس جماعته، لقصف المدير الجهوي للماء الصالح للشرب بمدينة للعيون على خلفية اهتراء خدمات المكتب بالمدينة واصفا مشروع الاخير بالفاشل .

واستغرب رئيس جماعة العيون بقوله : ” كيف يمكن لمكتب الماء أن يحسن خدماته، في الوقت الذي لازال المكتب يعتمد على خزانات قديمة وعلى سيتيرنات ..”.

وأضاف ولد الرشيد أن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب فشل في تدبير مسألة الماء ولم يتفاعل بالشكل المطلوب مع الخطاب الملكي السامي الدي دعا جلالته من خلاله إلى ضرورة تجويد خدمات المكتب والتعاطي بجدية عالية مع الماء.

ملاحظون ومراقبون من ذات المدينة كانوا حاضرين في دورة مجلس جماعة العيون قالوا ان خلل تدبير الماء يجد علته في هرم مؤسسة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ، متهمين المدير العام للمكتب عبد الرحيم الحافيظي بالاستهتار بحياة الناس وبإفشال المشروع الملكي الخاص بالماء الشروب ، ملتمسين من جلالة للملك محمد السادس ضرورة إقالته وإزاحته من على رأس المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قبل أن يتسبب في كوارث حقيقية لهاذين القطاعين الحيويين بالبلاد.

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