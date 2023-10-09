المغرب ينجح في إعادة طفلة من أحد السجون العراقية

هبة بريس _ الرباط

أصدرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بلاغا تخبر من خلاله الرأي العام الوطني استعادتها لطفلة ( ر م ) التي

كانت مع أمها المعتقلة في أحد السجون العراقية.

وجاء في البلاغ أن “هذه المبادرة الإنسانية بنقل الطفلة خارج أسوار السجن والعودة بها إلى أرض الوطن، تأتي استجابة لرغبة أسرتها وبموافقة أمها ومراعاة لمصلحتها الفضلى ولتمكينها من النشأة في بيئة سليمة وظروف ملائمة”، مضيفا أنه “صاحبتها خلال رحلتها خالتها (ع. ا) التي كانت مرفوقة بمساعدة اجتماعية”.

وارتباطا بهذا ، تقدمت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بجزيل الشكر للسلطات العراقية على مجهوداتها لإنجاح هذه المبادرة الإنسانية.

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