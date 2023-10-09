المغرب ينجح في إعادة طفلة من أحد السجون العراقية

2023-10-09 / 11:57
0
هبة بريس _ الرباط

أصدرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بلاغا تخبر من خلاله الرأي العام الوطني استعادتها لطفلة ( ر م ) التي
كانت مع أمها المعتقلة في أحد السجون العراقية.

وجاء في البلاغ أن “هذه المبادرة الإنسانية بنقل الطفلة خارج أسوار السجن والعودة بها إلى أرض الوطن، تأتي استجابة لرغبة أسرتها وبموافقة أمها ومراعاة لمصلحتها الفضلى ولتمكينها من النشأة في بيئة سليمة وظروف ملائمة”، مضيفا أنه “صاحبتها خلال رحلتها خالتها (ع. ا) التي كانت مرفوقة بمساعدة اجتماعية”.

وارتباطا بهذا ، تقدمت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بجزيل الشكر للسلطات العراقية على مجهوداتها لإنجاح هذه المبادرة الإنسانية.

ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of العيون : ولد الرشيد يقصف مسؤولي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب

العيون : ولد الرشيد يقصف مسؤولي المكتب الوطني للماء…

2023-10-09 / 12:45
Photo of مسؤول بالجامعة العربية يدعو إلى تكثيف التعاون لإطلاق استراتيجية عربية بمجال الذكاء الاصطناعي

مسؤول بالجامعة العربية يدعو إلى تكثيف التعاون لإطلاق استراتيجية…

2023-10-09 / 12:39
Photo of طقس الاثنين.. أجواء مستقرة مع سماء صافية

طقس الاثنين.. أجواء مستقرة مع سماء صافية

2023-10-09 / 08:59
Photo of أعلنت اسرائيل بدايتها ..ماذا تعني حالة الحرب ؟

أعلنت اسرائيل بدايتها ..ماذا تعني حالة الحرب ؟

2023-10-08 / 21:29
Photo of مهنيو “الطاكسيات” يطالبون الحكومة بتسقيف أسعار المحروقات

مهنيو “الطاكسيات” يطالبون الحكومة بتسقيف أسعار المحروقات

2023-10-08 / 20:00
Photo of مديرة صندوق النقد الدولي : المغرب مثال يقتدى به في مجال التعليم والبنيات التحتية

مديرة صندوق النقد الدولي : المغرب مثال يقتدى به…

2023-10-08 / 19:16
Photo of طنجة..اختفاء أستاذة للغة الفرنسية في ظروف غامضة

طنجة..اختفاء أستاذة للغة الفرنسية في ظروف غامضة

2023-10-08 / 18:56
Photo of كتابات حائطية تخذش الحياء بشارع بسطات…متى سيصحو الضمير؟

كتابات حائطية تخذش الحياء بشارع بسطات…متى سيصحو الضمير؟

2023-10-08 / 18:39
Photo of الحركة الشعبية : عودة خيار العنـ..ـف ينذر بـ”حرب حقيقية” بفلسطين

الحركة الشعبية : عودة خيار العنـ..ـف ينذر بـ”حرب حقيقية”…

2023-10-08 / 18:16
Photo of رئيس البنك الدولي أجاي بانغا يحل بمراكش

رئيس البنك الدولي أجاي بانغا يحل بمراكش

2023-10-08 / 16:47

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق