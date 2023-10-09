فتاح العلوي: “علاقاتنا قوية مع المؤسسات المالية و لقاء مراكش سيجسد ذلك”
هبة بريس ـ اقتصاد
أكدت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية بأن المغرب تربطه علاقات قوية مع الشركاء الماليين و في مقدمتهم البنك الدولي و صندوق النقد الدولي.
فتاح العلوي و على هامش مشاركتها في لقاء كروي استعراضي أجري مساء أمس بمراكش، حضره عدد من ضيوف المملكة، صرحت بأن انطلاقة اجتماعات مراكش بهذا اللقاء لها أكثر من دلالة.
و أضافت وزيرة الاقتصاد و المالية بأن العلاقة بين المغرب و البنك الدولي من جهة و العلاقة بين بلادنا و صندوق النقد هي علاقات قوية و سيتجسد ذلك من خلال اجتماعات مراكش.
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5 تعليقات
علاقات قوية!! على حساب من؟ما هي التنازلات التي قدمها بلدنا للحصول على هذا الامتياز؟
كل التقدم والازدهار لي وطننا الحبيب واعانكم الله علا مجهوداتكم الجبارة
الحمدلله اننا علا علاقة جيدة مع النقد الدولي وهذا يدل علا مجهودات وطننا الحبيب وعلا راسهم قائدنا الاعلا ملكنا محمد السادس نصره الله وحفضه
اللهم ابعد عنا كيد الحاسدين يارب العالمين
مايظهر ان هاته الصفحة لا تنشر من ينتقذ بل تطبل فقط لمن يمدح
عن اي علاقة يتحدثون مع الابناك الدولية
سوى انهم غارقون تحت ديونها ويتفذون مخططاتها وبرامجها للاسف