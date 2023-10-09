مهرجان القاهرة السينمائي ..”الثلث الخالي” و”مروكية حارة” في المنافسة

نجلاء مزيان: هبة بريس

يشارك الفيلم المغربي “الثلث الخالي” للمخرج فوزي بنسعيدي ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة في الدورة الخامسة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي المُقرر انطلاقها في الفترة من 15 إلى 24 من نونبر المُقبل.

ويعرض فوزي بنسعيدي (128 دقيقة) مغامرة ورحلة الصديقين “مهدي” ويلعب دوره الممثل فهد بنشمسي و”حميد” ويؤدي دوره عبدالهادي طالب اللذين يعملان في وكالة لتحصيل أموال القروض بالدار البيضاء، ويتم إيفادهما إلى قرى نائية في الجنوب المغربي، فيجوبان تلك المناطق بسيارتهما القديمة ويتشاركان غرفا مجاورة في فنادق بسيطة.

وينقل الفيلم مشاهديه إلى الجنوب المغربي الساحر، حيث أجواء الصحاري، وذلك عبر تتبع مسارات سيارة البطلين القديمة وهما يجوبان القرى بحثا عن فرصة لإقناع الأهالي بسداد الديون التي قد يكونوا عاجزين عن تسديدها بالفعل، ليختتم المخرج فيلمه برحلة تشبه أفلام الكاوبوي.

وفي السياق ذاته، ينافس المخرج المغربي هشام العسري بفيلمه الوثائقي “مروكية حارة” في مسابقة آفاق السينما العربية بالمهرجان.

وتدور أحداث الفيلم عن سيدة تبدو قاسية وصعبة المراس مع الناس، وفي الوقت ذاته تعاني من قساوة الزمن، وتجرى أحداث الشريط في يومٍ واحد، يتم من خلاله عرض الوجه الآخر للبطلة على الإنترنيت ووسائل التواصل الاجتماعي، كما سبق وصرح لوسائل إعلامية.

ويشار إلى أن مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 يقدم هذا العام عددًا من الأفلام المصرية والعربية تصل نسبتها إلى 25 بالمائة من برنامج المهرجان، حيث تتعدد تلك الاختيارات بين أفلام تُعرض لأول مرة عالميًا في المهرجان وأفلام عربية شاركت في مهرجانات سينمائية عالمية وحازت استحسان الجمهور والنقاد، حرصًا من إدارة المهرجان على إتاحة الفرصة لجمهوره الكبير للإطلاع على أحدث الإنتاجات السينمائية المصرية والعربية.

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