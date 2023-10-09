لقجع: “ملعب مراكش سيحتضن مباريات جد مهمة في كأس العالم 2030”

هبة بريس _ رياضة

أكد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و رئيس لجنة تنظيم كأس العالم 2030 بأن ملعب مراكش سيحتضن عددا من المباريات منها مباريات جد مهمة في البطولة العالمية.

و صرح لقجع على هامش لقاء كروي استعراضي تم إجراؤه بمراكش على هامش انعقاد اجتماعات البنك الدولي و صندوق النقد بأن ملعب مراكش سيكون من بين الملاعب المونديالية سنة 2030.

و أضاف لقجع في كلمة له أمام الضيوف الذين حضروا للمغرب و كذلك أمام الأطفال ضحايا الزلزال الذين شاهدوا المقابلة من الملعب بأن ملعب مراكش سيحتضن مباريات هامة في المونديال، قبل أن يختم كلمته بعبارة “سير، سير، سير…” الشهيرة التي أصبح يرددها المغاربة فرحا منذ إنجاز الأسود في مونديال قطر.

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