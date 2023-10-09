لقجع قبيل اجتماعات البنك الدولي: “الله يدومها فرحة على المغاربة”
هبة بريس _ رياضة
شارك فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد و المالية المكلف بالميزانية، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و رئيس لجنة تنطيم كأس العالم 2030، في مباراة استعراضية احتضنها مساء أمس الملعب الكبير لمراكش على هامش انعقاد اجتماعات البنك الدولي و صندوق النقد.
و صرح فوزي لقجع بعد نهاية المقابلة الاستعراضية التي حضرها الأطفال ضحايا زلزال الحوز قائلا: “الله يدومها فرحة على المغاربة، فبعد نيل بلادنا شرف تنظيم بطولتي أفريقيا و العالم، هاهي مراكش تحتضن قمة مالية عالمية”.
و أضاف لقجع: “احتضان مراكش لهذا الحدث العالمي يعتبر تجسيدا مرة أخرى و اعترافا عالميا بمكانة المغرب و مسيرته التنموية التي يقودها جلالة الملك لأكثر من عقدين”.
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3 تعليقات
اتبارك الله على سي القجع. قليلي العديان غير بالفن.وقوليهم هالقجع هالقجق القجع. القجع. القجع فرحان مع اخوته المغاربة. والكالعادة عاش سيدنا.
لا اعرف الفرحة التي يتحدث عنها لقجع
الفرحة في التفاهات وحكام التفاهات ، لعنة الله عليكم ، قريبا ستنتهي إسرائيل ليحين وفتكم