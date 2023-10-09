وزارة الصحة بغزة تعلن مقتل 493 فلسطينيا

هبة بريس _ وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، صباح اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 493 قتيلا وإصابة 2751 مواطنا آخرين بجروح مختلفة.

وفي جانب اخر أكّد المتحدث باسم حركة حماس، محمد حمادة، اليوم الإثنين، أنّ الحركة لم تتلق أي اتصالات أو وساطات من أي جهة للوصول إلى اتفاق.

وقال حمادة لقناة “المملكة” الأردنية، إن “تلقي الاحتلال الإسرائيلي أي عتاد جديد من أي دولة لن يغير من خطة المواجهة”، معتبرا أن “الفشل الاستخباري لدى الاحتلال الإسرائيلي هو نتيجة خططت لها المقاومة”.

وكان مصدر في حركة حماس كشف أمس الأحد عن وساطة متقدمة تقودها قطر لإجراء صفقة تبادل عاجلة مع إسرائيل، مشيرا إلى أن الدوحة تسعى بدعم أمريكي إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن النساء الإسرائيليات اللاتي تأسرهن حماس مقابل الأسيرات الفلسطينيات في سجون إسرائيل.

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