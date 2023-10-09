وزارة الصحة بغزة تعلن مقتل 493 فلسطينيا
هبة بريس _ وكالات
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، صباح اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 493 قتيلا وإصابة 2751 مواطنا آخرين بجروح مختلفة.
وفي جانب اخر أكّد المتحدث باسم حركة حماس، محمد حمادة، اليوم الإثنين، أنّ الحركة لم تتلق أي اتصالات أو وساطات من أي جهة للوصول إلى اتفاق.
وقال حمادة لقناة “المملكة” الأردنية، إن “تلقي الاحتلال الإسرائيلي أي عتاد جديد من أي دولة لن يغير من خطة المواجهة”، معتبرا أن “الفشل الاستخباري لدى الاحتلال الإسرائيلي هو نتيجة خططت لها المقاومة”.
وكان مصدر في حركة حماس كشف أمس الأحد عن وساطة متقدمة تقودها قطر لإجراء صفقة تبادل عاجلة مع إسرائيل، مشيرا إلى أن الدوحة تسعى بدعم أمريكي إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن النساء الإسرائيليات اللاتي تأسرهن حماس مقابل الأسيرات الفلسطينيات في سجون إسرائيل.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
14 تعليقات
سوف تقلم إسرائيل أظافر الحركة الارهابية حماس هذه البداية ومازال مازال. وعندها سوف يدفع الأبرياء الثمن بسبب ما إرتكبه الإرهابيين الخرافيين الذين يؤمنون بخمسة آلف من الملائكة مسومين.أين هم الملائكة والله ؟
شھداء عند ربھم فرحون۔ تخبط الصھاینۃ دفعھم لقصف البیوت فوق رؤوس ساکینیھا دون سابق انذار ضاربین عرض الحائط کل القوانین والاعراف الدولیۃ وبمبارکۃ امریکیۃ وغربیۃ۔ فلا القبۃ الحدیدیۃ التي یتباھی الصھاینۃ ولا منظومات بیغاسوس التجسسیۃ ولا مخابرات الامریکان تمکنوا من التحسب لھذہ الضربۃ القاضیۃ۔ لھذا الترکیز علی منظومات الصھاینۃ او عتادھم او اسلحتھم لاجدوی منھا۔ فشلھم الذریع جعلھم یصابوا بالسعار فحتی المساجد لم تسلم من ھمجیتھم۔ فدمروا الحجر والبشر والشجر ولکن لایفلح الظالمون والمعتدون اینما وجدوا۔ فالفلسطینیون بواسل وابطال لایخافون من بطش الصھاینۃ وداعمیھم ، فھم من سیحرروا القدس الشریف والارض العربیۃ المحتلۃ امام تفرج الحکام العرب بل امام اصطفاف بعضھم بجانب الصھاینۃ وللاسف الشدید۔
إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجر ذويهم ورزقهم الصبر والسلوان..
لا حول ولا قوة الا بالله
حصيلة ثقيلة ومرشحة الارتفاع. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
اللهم اعز الاسلام و المسلمين ورزقهم بقوتك وعظمتك نصرا عظيما يارب العالمين..
«من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا »..
اللهم أنصر الإسلام و المسلمين في كل مكان. وتجعلها بداية تحرر فلسطين..
مجزرة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق وقتل الأبرياء بغير حق..
اللهم لك الحمد والشكر اللهم ثبت قلوبهم اللهم بنصر قريب اللهم اشفي صدورنا..
اللهم كن لإخواننا في غزة وفلسطين عونا ومعينا ونصيرا وظهيرا يارب العالمين..
يارب احفظ اخواننا الفلسطينين الذين هم تحت القصف..
اللهم احفظهم وانصرهم وحرر الأقصى الأسير وارزقنا فيه صلوات يارب العالمين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
اود ان ارد علی تعلیق المدعو “جاریم” ۔ لقد تم تقلیم اظافر الصھاینۃ المعتدین المغتصبین للارض الفلسطینہۃ والعربیۃ۔ فما یقول المیت ام مغسلہ۔ ھیھات ثم ھیھات۔ تعلیقک یفتقد للمصداقیۃ وتجنبت الصواب تماما۔ “ماضاع حق ورائہ طالب” مع کامل التقدیر والاحترام لھذا المنبر الحر۔ منبر من لا منبر لہ۔