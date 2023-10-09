ما هي جنسيات المختطفين الأجانب في هجمات حماس؟

2023-10-09 / 09:50
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هبة بريس _ بتصرف

كشفت عدة دول عن اختطاف أو فقدان مواطنين لها، في أعقاب الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وفلسطين

ووصل عدد القتلى الإسرائيليين إلى نحو 700 شخص، من بينهم جنود وأفراد شرطة وأغلبهم من المدنيين، بحسب إحصاءات رسمية إسرائيلية، كما أن هناك مختطفين على يد مسلحين فلسطينيين، في هجمات هي الأكثر دموية في إسرائيل منذ عقود.

وردت إسرائيل على هجمات حماس بشن غارات جوية على مواقع في قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 436 فلسطينيا، بحسب وزارة الصحة في غزة.

وأشارت تقارير لقنوات تلفزية إلى أن هناك مواطنين يحملون الجنسيات الأميركية والألمانية والفرنسية والبريطانية والنيبالية والتايلاندية، من بين المختطفين أو المفقودين إثر الحرب الإسرائيلية الفلسطينية

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