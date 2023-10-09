ما هي جنسيات الأسرى الأجانب في هجمات حماس؟
هبة بريس _ بتصرف
كشفت عدة دول عن فقدان مواطنين لها، في أعقاب الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وفلسطين
ووصل عدد القتلى الإسرائيليين إلى نحو 700 شخص، من بينهم جنود وأفراد شرطة وأغلبهم من المدنيين، بحسب إحصاءات رسمية إسرائيلية، كما أن هناك مختطفين على يد مسلحين فلسطينيين، في هجمات هي الأكثر دموية في إسرائيل منذ عقود.
وردت إسرائيل على هجمات حماس بشن غارات جوية على مواقع في قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 436 فلسطينيا، بحسب وزارة الصحة في غزة.
وأشارت تقارير لقنوات تلفزية إلى أن هناك مواطنين يحملون الجنسيات الأميركية والألمانية والفرنسية والبريطانية والنيبالية والتايلاندية، من بين المختطفين أو المفقودين إثر الحرب الإسرائيلية الفلسطينية
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6 تعليقات
عنوان مسيء لفلسطين
حتى وان كان هناك اسرى اجانب فيجب التأكد إن كانوا مختونين فهم يهود وان كانوا غير ذلك فهم اجانب
ما أسوأكم واش انتم موقع مغربي ولا إسرائيلي
ما أسوأكم واش انتم موقع مغربي ولا إسرائيلي
ربما امريكا وحلفاؤها هم من يدعمون ويساعدون إسرائيل في الخفاء ماديا وجيشا..
حماس لا تقوم لوحدها ان تتحرك بدون أوامر تحركها والفاهم يفهم….