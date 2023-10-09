إيران ترفض الاتهامات بالمشاركة في عملية حماس ضد إسرائيل
هبة بريس _ وكالات
قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، إن اتهام طهران بالضلوع في العملية المباغتة التي شنّتها حركة حماس ضد إسرائيل “تستند إلى دوافع سياسية”، مؤكدا أن طهران لا تتدخل “في قرارات الدول الأخرى، بما فيها فلسطين”.
وقال ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحافي، إن “لمقاومة الشعب الفلسطيني القدرة والقوة والإرادة اللازمة للدفاع عن نفسها والدفاع عن أمتها ومحاولة استعادة حقوقها الضائعة”.
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الشعب الفلسطيني يدافع عن نفسه وقادر على أن يستمر في استرجاع حقوقه بنفسه.
المدنيين هم الضحايا الأبرياء من هذه الحرب لهذا نطالب من كل الطرفين ضبط النفس قبل أن تقع كارثة إنسانية لاتنسى ولاتحمد عقباها.
إذا كانت فعلا إيران وراء ذالك فهي من تتحمل المسؤولية الكاملة عن ما يحصل لاخواننا في فلسطين وحسبنا آلله ونعم الوكيل.
صراحة هذا غامض يحير العقول ولا نعرف من يدعم حماس في الخفاء والسر والله اعلم.
هناك من قام بتخطيط الخطة الطاكتيكية من أجل الضربة القاضية لإسرائيل من طرف حماس وكل ما أقوله هو النصر لأخواننا الفلسطينين ..
يجب على الدول العربية الإسلامية بمساعدة إخواننا في فلسطين وأن نقف معهم وقفة تضامنية بمعنى الكلمة .
في نظري ان إيران هي المسبب الرئيسي في ما يقع الآن في فلسطين وهي دولة إرهابية مسلحة واجرامية والضحية هم سكان غزة الأبرياء من أطفال ونساء ومسنين وحسبنا آلله ونعم الوكيل.
النصر لأخواننا الفلسطينين ورفع راية الإسلام في القدس والمسجد الأقصى المبارك والدفاع عنهما بكل ما لديهم من قوة من أجل استرجاع جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة من طرف الإستعمار الصيهوني.. بإذن الله تعالى..