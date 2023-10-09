إيران ترفض الاتهامات بالمشاركة في عملية حماس ضد إسرائيل

هبة بريس _ وكالات

قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، إن اتهام طهران بالضلوع في العملية المباغتة التي شنّتها حركة حماس ضد إسرائيل “تستند إلى دوافع سياسية”، مؤكدا أن طهران لا تتدخل “في قرارات الدول الأخرى، بما فيها فلسطين”.

وقال ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحافي، إن “لمقاومة الشعب الفلسطيني القدرة والقوة والإرادة اللازمة للدفاع عن نفسها والدفاع عن أمتها ومحاولة استعادة حقوقها الضائعة”.

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