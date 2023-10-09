مسيرة حاشدة في مانشستر البريطانية دعما لحقوق الشعب الفلسطيني

2023-10-09 / 09:27
10
هبة بريس _ بتصرف

في الوقت الذي تتوالى فيه المواقف الغربية الداعمة لعدوان الاحتلال على قطاع غزة عقب إعلان المقاومة الفلسطينية بدء عملية “طوفان الأقصى”، خرجت مسيرة حاشدة في مدينة مانشستر البريطانية تضامنا مع الشعب الفلسطيني وحقه في مجابهة إسرائيل

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة هتاف المحتشدين بالحرية لفلسطين، رافعين لافتات ضد إسرائيل وانتهاكاته المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.

وكانت دول عربية وإسلامية شهدت مظاهرات حاشدة دعما للمقاومة الفلسطينية في مواجهتها ضد اسرائيل، من بينها الأردن واليمن وتونس والكويت وتركيا وإيران.

وفي الولايات المتحدة، خرج المئات في تظاهرة تضامنية مع قطاع غزة أمام مقر قنصلية اسرائيل في نيويورك بالقرب من مبنى الأمم المتحدة.

D8A7D984D981D984D8B3D8B7D98AD986D98A-D8B4D8A7D987D8AF

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ارتفاع عدد الق__تلى الإسرائيليين إلى أكثر من 800

ارتفاع عدد الق__تلى الإسرائيليين إلى أكثر من 800

2023-10-09 / 13:00
Photo of إسرائيل: نفرض حصاراً كاملاً على غزة.. لا كهرباء لا طعام لا ماء

إسرائيل: نفرض حصاراً كاملاً على غزة.. لا كهرباء لا…

2023-10-09 / 12:07
Photo of وزارة الصحة بغزة تعلن مقتل 493 فلسطينيا

وزارة الصحة بغزة تعلن مقتل 493 فلسطينيا

2023-10-09 / 10:01
Photo of ما هي جنسيات الأسرى الأجانب في هجمات حماس؟

ما هي جنسيات الأسرى الأجانب في هجمات حماس؟

2023-10-09 / 09:50
Photo of إيران ترفض الاتهامات بالمشاركة في عملية حماس ضد إسرائيل

إيران ترفض الاتهامات بالمشاركة في عملية حماس ضد إسرائيل

2023-10-09 / 09:38
Photo of يوم ثالث دامي.. اقتحامات بالضفة وقصف مسجدين في غزة

يوم ثالث دامي.. اقتحامات بالضفة وقصف مسجدين في غزة

2023-10-09 / 09:22
Photo of رئيس دولة الامارات يجري اتصالات مع السيسي ونظيره الاسرائيلي حول تطور الأوضاع بالمنطقة

رئيس دولة الامارات يجري اتصالات مع السيسي ونظيره الاسرائيلي…

2023-10-08 / 23:19
Photo of الانقاذ الاسرائيلي تعلن انتشال 260 جـ..ـثة من مهرجان موسيقي

الانقاذ الاسرائيلي تعلن انتشال 260 جـ..ـثة من مهرجان موسيقي

2023-10-08 / 21:38
Photo of “كتائب القسـ..ــام” تنشر مشاهد لاقتحام كوماندوز بحري لقاعدة “زيكيم”العسكرية

“كتائب القسـ..ــام” تنشر مشاهد لاقتحام كوماندوز بحري لقاعدة “زيكيم”العسكرية

2023-10-08 / 21:09
Photo of الجهاد الاسلامي : نحتفظ لوحدنا بـ30 أسير اسرائيلي

الجهاد الاسلامي : نحتفظ لوحدنا بـ30 أسير اسرائيلي

2023-10-08 / 20:19

‫10 تعليقات

  6. اللهم انصر اخواننا المجاهدين والمرابطين في فلسطين على عدوك وعدوهم يا رب العالمين..

  9. يارب استودعناك اهل فلسطين فاحفظهم من كل مكروه . كل التضامن اللا مشروط مع دولة فلسطين..

  10. الله أكبر نصركم الله وحفظكم وسدد خطاكم وجهادكم في سبيل الحرية والعزة والكرامة..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق