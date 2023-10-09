مسيرة حاشدة في مانشستر البريطانية دعما لحقوق الشعب الفلسطيني

هبة بريس _ بتصرف

في الوقت الذي تتوالى فيه المواقف الغربية الداعمة لعدوان الاحتلال على قطاع غزة عقب إعلان المقاومة الفلسطينية بدء عملية “طوفان الأقصى”، خرجت مسيرة حاشدة في مدينة مانشستر البريطانية تضامنا مع الشعب الفلسطيني وحقه في مجابهة إسرائيل

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة هتاف المحتشدين بالحرية لفلسطين، رافعين لافتات ضد إسرائيل وانتهاكاته المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.

وكانت دول عربية وإسلامية شهدت مظاهرات حاشدة دعما للمقاومة الفلسطينية في مواجهتها ضد اسرائيل، من بينها الأردن واليمن وتونس والكويت وتركيا وإيران.

وفي الولايات المتحدة، خرج المئات في تظاهرة تضامنية مع قطاع غزة أمام مقر قنصلية اسرائيل في نيويورك بالقرب من مبنى الأمم المتحدة.

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