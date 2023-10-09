مسيرة حاشدة في مانشستر البريطانية دعما لحقوق الشعب الفلسطيني
هبة بريس _ بتصرف
في الوقت الذي تتوالى فيه المواقف الغربية الداعمة لعدوان الاحتلال على قطاع غزة عقب إعلان المقاومة الفلسطينية بدء عملية “طوفان الأقصى”، خرجت مسيرة حاشدة في مدينة مانشستر البريطانية تضامنا مع الشعب الفلسطيني وحقه في مجابهة إسرائيل
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة هتاف المحتشدين بالحرية لفلسطين، رافعين لافتات ضد إسرائيل وانتهاكاته المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.
وكانت دول عربية وإسلامية شهدت مظاهرات حاشدة دعما للمقاومة الفلسطينية في مواجهتها ضد اسرائيل، من بينها الأردن واليمن وتونس والكويت وتركيا وإيران.
وفي الولايات المتحدة، خرج المئات في تظاهرة تضامنية مع قطاع غزة أمام مقر قنصلية اسرائيل في نيويورك بالقرب من مبنى الأمم المتحدة.
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10 تعليقات
كل الدعم والمساندة للمقدسيين..
قوله تعالى: «إن ينصركم الله فلا غالب لكم » صدق الله العظيم…
عاشت فلسطين موحدة عاصمتها القدس العربية وليخسأ الاحتلال ..
ما أخذ بالقوة لا يسترجع إلا بالقوة الله ينصركم ويثبتكم ..
اللهم نصرا موبينا لفلسطين من عندك يا رب العالمين ..
اللهم انصر اخواننا المجاهدين والمرابطين في فلسطين على عدوك وعدوهم يا رب العالمين..
فلسطين أرض واحدة لاينازعها فيه أحد والقدس قضية كل المسلمين ..
على الدول العربية الإتحاد مع القضية الفلسطينية العادلة..
يارب استودعناك اهل فلسطين فاحفظهم من كل مكروه . كل التضامن اللا مشروط مع دولة فلسطين..
الله أكبر نصركم الله وحفظكم وسدد خطاكم وجهادكم في سبيل الحرية والعزة والكرامة..