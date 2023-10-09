يوم ثالث دامي.. اقتحامات بالضفة وقصف مسجدين في غزة
في اليوم الثالث للمواجهات المشتعلة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، تكثفت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، والقصف والاشتباكات في الضفة الغربية.
فيما أفادت قن ا تلفزية عربية اليوم الاثنين أن الطيران قصف مسجدين في غزة خلال الساعات الماضية.
فيما أعلنت القوات الجوية الإسرائيلية أنها استهدفت عدة مواقع لحماس بينها مكتب أمني تابع للحركة في غزة. وأضافت عبر منصة إكس (تويتر سابقا) أن من بين المواقع التي تم قصفها مركز لإدارة العمليات داخل مسجد في جباليا مشيرة إلى أنه تم تدميره بالكامل
بدوره كشف الجيش الاسرائيلي ضرب أكثر من 500 هدف في غزة خلال ساعات الليل.
وأعلنت هذه القنوات ارتفاع عدد القتلى في الجانب الفلسطيني إلى 465، فضلا عن مئات الإصابات، جراء القصف الإسرائيلي.
أما حصيلة القتلى الإسرائيليين فبلغ أكثر من 700، وأكثر من 2200 جريح في أحدث إحصائية رسمية حتى الآن، وهي حصيلة موجعة لإسرائيل لم تسجل منذ سنوات طويلة، جراء العملية المباغتة التي أطلقتها كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس فجر السبت الماضي.
11 تعليقات
اللهم إني استودعتُك فلسطين وأهلَها كبارَها وصغارَها رجالَها ونساءَها شبابَها وبناتِها أرضَها وسماءَها فاحفظها يا ربنا من كل سوء..
اللهم كن لإخواننا المستضعفين في فلسطين عونا ونصيرا..
اللهم سخر لأهل فلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض ومن عليهم بنصرك ويسر أمرهم وقوي عزيمتهم ومد بصرهم واربط على قلوبهم وسدد رميهم واحفظهم بعينك وتقبل شهدائهم ..
كم امرأة ورجل وطفل فلسطيني صرخوا سابقا دون الإستجابة لهم لاستقلالهم.سبحان الله وبحمده..
اللهم احفظهم من كل شر اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وامددهم بجنود من عندك يا ناصر المستضعفين..
اللهم نصرا من عندك كما قلت في الذكر الحكيم:«وَیَوۡمَىِٕذࣲ یَفۡرَحُ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ بِنَصۡرِ ٱللَّهِۚ یَنصُرُ مَن یَشَاۤءُۖ وَهُوَ ٱلۡعَزِیزُ ٱلرَّحِیمُ » ..
قوله تعالى: « وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ»..
اللهم بردا وسلاما على اهلنا واخواتنا فى فلسطين
اللهم انصر الاسلام والمسلمين …
اللهم كن لإخواننا في غزة وفلسطين عونا ومعينا ونصيرا وظهيرا يارب العالمين. كلنا فلسطين الشقيقة..
اللهم تقبلهم من الشهداء وانصر اخوانا فى فلسطين..
اللهم ثبت اقدام مجاهدينا وانصرهم