يوم ثالث دامي.. اقتحامات بالضفة وقصف مسجدين في غزة

هبة بريس _ بتصرف

في اليوم الثالث للمواجهات المشتعلة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، تكثفت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، والقصف والاشتباكات في الضفة الغربية.

فيما أفادت قن ا تلفزية عربية اليوم الاثنين أن الطيران قصف مسجدين في غزة خلال الساعات الماضية.

فيما أعلنت القوات الجوية الإسرائيلية أنها استهدفت عدة مواقع لحماس بينها مكتب أمني تابع للحركة في غزة. وأضافت عبر منصة إكس (تويتر سابقا) أن من بين المواقع التي تم قصفها مركز لإدارة العمليات داخل مسجد في جباليا مشيرة إلى أنه تم تدميره بالكامل

بدوره كشف الجيش الاسرائيلي ضرب أكثر من 500 هدف في غزة خلال ساعات الليل.

وأعلنت هذه القنوات ارتفاع عدد القتلى في الجانب الفلسطيني إلى 465، فضلا عن مئات الإصابات، جراء القصف الإسرائيلي.

أما حصيلة القتلى الإسرائيليين فبلغ أكثر من 700، وأكثر من 2200 جريح في أحدث إحصائية رسمية حتى الآن، وهي حصيلة موجعة لإسرائيل لم تسجل منذ سنوات طويلة، جراء العملية المباغتة التي أطلقتها كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس فجر السبت الماضي.

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