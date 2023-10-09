طقس الاثنين.. أجواء مستقرة مع سماء صافية

2023-10-09 / 08:59
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هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية ﻋﺎﻣﺔ، بطقس ﺣﺎﺭ بالمناطق الشمالية، والوسطى وكذا بجنوب البلاد.

وسيستمر تشكل السحب المنخفضة، حيث ستكون مصحوبة بكتل ضبابية بسواحل المحيط الأطلسي وشمال المنطقة الشرقية.

وستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بمجموع ربوع المملكة.

كما سيلاحظ تناثر الغبار بالأقاليم الجنوبية، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بشمال الأقاليم الجنوبية ومناطق طنجة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 08 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس، والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 22 و 28 درجة بمنطقة سوس وبالأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و 22 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستعرف بعض الارتفاع الطفيف.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، و قليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، و قليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل.

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