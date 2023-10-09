جيسيكا شاستين رئيسة لجنة تحكيم الدورة العشرين للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش

2023-10-09 / 13:49
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نجلاء مزيان: هبة بريس

ستترأس الممثلة الأمريكية الحائزة على جائزة الأوسكار لجنة تحكيم الدورة العشرين للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش التي ستنعقد في الفترة من 24 نونبر إلى 2 دجنبر 2023.

 وستمنح لجنة التحكيم النجمة الذهبية لواحد من بين 14 فيلما طويلا، تعتبر الفيلم الأول أو الثاني لمخرجيها التي تشارك في المسابقة الدولية، المخصصة لاكتشاف سينمائيي العالم.

وفي تصريحها، قالت الممثلة الأمريكية:”إنه لشرف عظيم أن أحظى برئاسة لجنة تحكيم مهرجان مراكش المرموق في دورته العشرين، يسعدني أن أعود مجددا هذه السنة بعد مشاركتي الأخيرة في دورة 2011، أن يعهد لي بهذه المهمة يعد تشريفا بالنسبة لي، وأنا أتطلع للاحتفاء بالمواهب الخلاقة في السينما العالمية”.
 
وعلى مدى العقد الماضي، أكدت جيسيكا شاستين نفسها كواحدة من أكبر ممثلات هوليود، فقد حظيت بأدوار أولى في العديد من الأفلام تحت إدارة مخرجين كبار أمثال تيرينس ماليك، كاترين بيجلو، كريستوفر نولان وريدلي سكوت، وتوجت في عدة مناسبات عن أدائها الرائع أمام الكاميرا، وعن الجودة المثالية للمشاريع التي انخرطت فيها كمنتجة.

 وفي سنة 2022، نالت جائزة أفضل ممثلة في حفل توزيع جوائز الأوسكار الرابع والتسعين عن أدائها المتميز لشخصية تامي فاي، في فيلم “عيون تامي فاي” (2021).

 وأسست سنة 2016 شركة Freckle Films، وهي شركة للإنتاج السينمائي والتلفزيوني يوجد مقرها بنيويورك. وبالإضافة إلى أفلام “355”، “عيون تامي فاي” و “جورج وتامي”، تعملFreckle Films  حاليا على تطوير اقتباس روايتين في سلسلتين تلفزيونيتين؛ رواية “هو وأنا” لأليس فيني، و “مدرسة الأمهات الصالحات” لجيسامين تشان.

 

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