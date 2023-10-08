طنجة ..أربعيني يـ..ـنهي حياته بطريقة مـ..ـأساوية

2023-10-08 / 22:10
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هبة بريس - مكتب طنجة

أقدم رجل أربعيني أول أمس الجمعة، على انهاء حياته بطريقة مأساوية بمنطقة الحجريين باكزناية.

وعثر على الهالك البالغ من العمر 44 سنة مشنوقا بواسطة حبل بالقرب من المنزل الذي يقطنه ، في ظروف وصفت بالغامضة .

واستنفرت الواقعة السلطات العمومية بالمنطقة ، حيث تم فتح تحقيق لتحديد ظروف وملابسات اقدام الهالك على الانتحار بهذه الطريقة الماساوية فيما تم ايداع الجثة مستودع الاموات بطنجة.

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