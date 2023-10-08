الانقاذ الاسرائيلي تعلن انتشال 260 جـ..ـثة من مهرجان موسيقي
هبة بريس - متابعة
قالت خدمة الإنقاذ الإسرائيلية “زاكا” أن مسعفيها انتشلوا حوالي 260 جثة من مهرجان موسيقي حضره الآلاف وتعرض لهجوم من قبل مسلحي حركة “حماس “.
ووثق مقطع مصور تم بثه على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام إسرائيلية العشرات من رواد المهرجان وهم يركضون في حقل مفتوح مع سماع دوي طلقات نارية حيث قالت خدمة الانقاذ الاسرائيلي ان العشرات منهم قتلوا .
وأظهرت مقاطع فيديو معنونة بـ”هروب جماعي”، عشرات الشباب والشابات يركضون ويصرخون في اتجاهات مختلفة بمنطقة زراعية .
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الله أكبر الله أكبر الله أكبر
جزاء المحتلين
يارب النصر من عندك
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