“كتائب القسـ..ــام” تنشر مشاهد لاقتحام كوماندوز بحري لقاعدة “زيكيم”العسكرية

2023-10-08 / 21:09
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هبة بريس - وكالات

نشرت “كتائب القسام” مشاهد اقتحام الكوماندوز البحري القسامي لقاعدة “زيكيم” العسكرية عبر البحر في اللحظات الأولى لمعركة “طوفان الأقصى” وإجهازهم على عدد كبير من الجنود الإسرائيليين.

ونشر الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام الجناح العسكري التابع لحركة المقاومة الإسلامية قد بث مقطع فيديو يظهر لحظات اقتحام مقاتلي الكتائب لقاعدة “رعيم” العسكرية التي كانت مقر القيادة الإسرائيلية لفرقة غزة.

وأظهر المقطع في بدايته استخدام مقاتلي القسام في عملية الاقتحام دراجات نارية وسيارات خاصة خلال عملية الاقتحام، ثم أظهر مقاتلين وهم يطلقون نيران أسلحتهم الرشاشة خلال تحركهم في ممرات القاعدة.

وانتهى المقطع بمشاهد تظهر المقاتلين الفلسطينيين وهم يعودون إلى قطاع غزة عقب إنهاء عملية الاقتحام مصحوبة بتعليق صوتي يؤكد نجاح عملية الاقتحام، والعودة بغنائم وأسرى.

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