أمير قطر يؤكد لأبومازن وقوفه الى جانب الشعب الفلسطيني

هبة بريس - متابعة

أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الأحد، اتصالا هاتفيًا مع أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، لتدارس تطور الأوضاع بقطاع غزة في الأراضي الفلسطينية .

وشدد أبومازن على أهمية إيصال المُساعدات الإغاثية والطبية إلى أهل قطاع غزة، مُجددًا التأكيد على أن الحل الوحيد لكل ما يجري من تصعيد في المنطقة هو الحل السياسي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

من جهته، أكد الأمير تميم بن حمد آل ثاني أن دولة قطر تبذل كل الجهود وتقوم بالاتصالات مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية، من أجل وقف التصعيد الجاري وضمان وصول المساعدات إلى قطاع غزة، مُجددًا دعمه للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة كاملة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0