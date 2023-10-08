أمير قطر يؤكد لأبومازن وقوفه الى جانب الشعب الفلسطيني

2023-10-08 / 20:54
0
هبة بريس - متابعة

أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الأحد، اتصالا هاتفيًا مع أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، لتدارس تطور الأوضاع بقطاع غزة في الأراضي الفلسطينية .

وشدد أبومازن على أهمية إيصال المُساعدات الإغاثية والطبية إلى أهل قطاع غزة، مُجددًا التأكيد على أن الحل الوحيد لكل ما يجري من تصعيد في المنطقة هو الحل السياسي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

من جهته، أكد الأمير تميم بن حمد آل ثاني أن دولة قطر تبذل كل الجهود وتقوم بالاتصالات مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية، من أجل وقف التصعيد الجاري وضمان وصول المساعدات إلى قطاع غزة، مُجددًا دعمه للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة كاملة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لمناقشة الوضع بالأراضي الفلسطينية

مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لمناقشة الوضع بالأراضي الفلسطينية

2023-10-08 / 20:35
Photo of عاجل/ غواتيمالا تجدد دعمها لحل سياسي يحترم الوحدة الترابية للمغرب

عاجل/ غواتيمالا تجدد دعمها لحل سياسي يحترم الوحدة الترابية…

2023-10-08 / 18:35
Photo of الطوغو : مبادرة الحكم الذاتي هي الحل القائم على التوافق

الطوغو : مبادرة الحكم الذاتي هي الحل القائم على…

2023-10-08 / 15:37
Photo of الحرب الإسرائيلية/ الفلسطينية..المغرب يدعو إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية

الحرب الإسرائيلية/ الفلسطينية..المغرب يدعو إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس…

2023-10-08 / 09:39
Photo of تفاعلا وتطورات غزة…حزب الحمامة يدعو إلى تغليب الحكمة

تفاعلا وتطورات غزة…حزب الحمامة يدعو إلى تغليب الحكمة

2023-10-07 / 23:50
Photo of غزة واسرائيل.. سيناريوهات الساعات المقبلة

غزة واسرائيل.. سيناريوهات الساعات المقبلة

2023-10-07 / 16:10
Photo of ناقشا آليات التعاون بين الحزبين.. بنعبد الله يستقبل زعيم حزب ” فرنسا الأبية”

ناقشا آليات التعاون بين الحزبين.. بنعبد الله يستقبل زعيم…

2023-10-07 / 15:03
Photo of المغرب يعرب عن قلقه العميق جراء تدهور الأوضاع واندلاع الأعمال العسكرية في غزة

المغرب يعرب عن قلقه العميق جراء تدهور الأوضاع واندلاع…

2023-10-07 / 14:19
Photo of هل سيجرؤ تبون و جنرالات الجزائر على تسليح المقاومة الفلسطينية و إرسال شعبه لغزة؟

هل سيجرؤ تبون و جنرالات الجزائر على تسليح المقاومة…

2023-10-07 / 13:17
Photo of زلزال الحوز.. غوتيريش يشيد بالهبة التضامنية المثالية تحت قيادة الملك

زلزال الحوز.. غوتيريش يشيد بالهبة التضامنية المثالية تحت قيادة…

2023-10-07 / 11:27

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق