مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لمناقشة الوضع بالأراضي الفلسطينية

2023-10-08 / 20:35
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هبة بريس -

يعقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الأحد، في نيويورك، جلسة مشاورات طارئة ومغلقة دعت إليها مالطا، وانضمت إليها الإمارات لاحقاً، لنقاش التطورات على الساحة الفلسطينية.

وسيقدم مبعوث ومنسق الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند إحاطته حول آخر التطورات، بما فيها مجهوداته على الأرض.

وكان مكتب وينسلاند قد أعلن، في وقت سابق اليوم، على حساب البعثة الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقا)، أن وينسلاند “على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وقطر ومصر ولبنان لمناقشة الحرب المستمرة في إسرائيل وغزة”.

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