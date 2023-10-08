الجهاد الاسلامي : نحتفظ لوحدنا بـ30 أسير اسرائيلي

هبة بريس - متابعة

قالت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، الأحد، أنها تحتفظ بـ30 إسرائيليا، في قطاع غزة قبضت عليهم خلال الهجوم المباغت الذي ساهمت فيه مع حركة حماس، السبت.

وقال الأمين العام للحركة، زياد النخالة، في بيان مصور، إن أعداد من وصفهم بـ”أسرى العدو” يعدون بالعشرات “بل أستطيع القول إنهم يتجاوزون هذا الرقم بكثير، ولدى حركة الجهاد الإسلامي أكثر من 30 أسيرا حتى اللحظة، ولن يعودوا إلى بيوتهم إلا بتحرير كل أسرانا بدون استثناء”.

وبدأ التصعيد بعدما شنّت حماس هجوماً مباغتاً على إسرائيل، صباح السبت، وأطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزّة وتسلّل مئات من مقاتليها إلى الأراضي الإسرائيلية.

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