سنودن : برامج التجسس الاسرائيلية غير قادرة على اختراق اتصالات “حـ…ــماس”

2023-10-08 / 19:39
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هبة بريس - وكالات

بعد عملية طوفان الأقصى التي بدأتها كتائب القسام، سخر الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA)، إدوارد سنودن من حكومة بنيامين نتنياهو التي طورت أحد أعتى أنظمة التجسس “بيغاسوس” لكنها فشلت في التجسس على حماس، حسب قوله.

وقال سنودن في منشور له على منصة إكس إن نتنياهو قام برعاية “صناعة تقدر قيمتها مليارات الدولارات من بيع أدوات التجسس إلى الطغاة الذين يستخدمونها لاختراق أجهزة الآيفون الخاصة بالناشطين المعارضين”.

في إشارة إلى برمجية التجسس الشهير بيغاسوس، وأوضح أن هذا البرنامج تم استخدامه على “المعارضين المنتخبين، ومحامي حقوق الإنسان، وحتى الطلاب (وهذه كلها أمثلة حقيقية)” وختم بالقول “اتضح أنها ليست مفيدة جدا للتجسس على حماس”.

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