مديرة صندوق النقد الدولي : المغرب مثال يقتدى به في مجال التعليم والبنيات التحتية

2023-10-08 / 19:16
7
هبة بريس - و م ع

أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، اليوم الأحد بمراكش، أن المغرب يعد “نقطة مضيئة” و”مثالا ممتازا” يقتدى به بالنسبة لباقي بلدان القارة، خاصة في مجال التعليم والبنيات التحتية.

وفي حديثها خلال لقاء مع الصحافة، عشية انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تنطلق أشغالها غدا الاثنين، استعرضت جورجييفا “الوصفة” التي يتم اعتمادها، في كل مكان، لتحقيق الازدهار، مشيرة على الخصوص إلى الدور الهام الذي يضطلع به التعليم والبنيات التحتية “الجيدة”، بما في ذلك في المجال الرقمي، إلى جانب سمو القانون.

وبالنسبة للمسؤولة المالية، فإن المغرب يجسد هذه المقومات الثلاثة للتنمية، معربة عن أملها في أن تحذو بلدان أخرى حذو المملكة في سعيها لتحقيق الازدهار.

من جانب آخر، أعربت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي عن إعجابها بروح الصمود والتضامن التي أبداها الشعب المغربي، بكافة فئاته، عقب الزلزال الذي ضرب بعض مناطق المملكة، مرحبة بالشراكة الوثيقة التي تربط صندوق النقد الدولي بالمغرب.

وردا على سؤال حول تنظيم المغرب وإسبانيا والبرتغال لكأس العالم لكرة القدم 2030، أبرزت جورجييفا أن المملكة “استحقت” هذا التنظيم، مذكّرة بالأداء “المبهر” الذي قدمه كل من أسود الأطلس خلال مونديال قطر 2023 ومنتخب السيدات خلال النسخة الأخيرة من كأس العالم التي احتضنتها نيوزيلندا وأستراليا بشكل مشترك.

وأضافت أن منافسات كأس العالم 2030 تعد “احتفاء بالقارات الثلاث”.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أعلنت اسرائيل بدايتها ..ماذا تعني حالة الحرب ؟

أعلنت اسرائيل بدايتها ..ماذا تعني حالة الحرب ؟

2023-10-08 / 21:29
Photo of مهنيو “الطاكسيات” يطالبون الحكومة بتسقيف أسعار المحروقات

مهنيو “الطاكسيات” يطالبون الحكومة بتسقيف أسعار المحروقات

2023-10-08 / 20:00
Photo of طنجة..اختفاء أستاذة للغة الفرنسية في ظروف غامضة

طنجة..اختفاء أستاذة للغة الفرنسية في ظروف غامضة

2023-10-08 / 18:56
Photo of كتابات حائطية تخذش الحياء بشارع بسطات…متى سيصحو الضمير؟

كتابات حائطية تخذش الحياء بشارع بسطات…متى سيصحو الضمير؟

2023-10-08 / 18:39
Photo of الحركة الشعبية : عودة خيار العنـ..ـف ينذر بـ”حرب حقيقية” بفلسطين

الحركة الشعبية : عودة خيار العنـ..ـف ينذر بـ”حرب حقيقية”…

2023-10-08 / 18:16
Photo of رئيس البنك الدولي أجاي بانغا يحل بمراكش

رئيس البنك الدولي أجاي بانغا يحل بمراكش

2023-10-08 / 16:47
Photo of رئيس جماعة مكناس يقاضي أشخاص إقتحموا قاعة دورة أكتوبر

رئيس جماعة مكناس يقاضي أشخاص إقتحموا قاعة دورة أكتوبر

2023-10-08 / 15:59
Photo of بروتوكول أمني استثنائي لتأمين الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بمراكش (صور )

بروتوكول أمني استثنائي لتأمين الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بمراكش…

2023-10-08 / 15:30
Photo of الرصاص يلعلع لتوقيف جانح عرض حياة المواطنين والشرطة للخطر بفاس

الرصاص يلعلع لتوقيف جانح عرض حياة المواطنين والشرطة للخطر…

2023-10-08 / 14:14
Photo of درك الجديدة يضبط أطنان من المخدرات على متن شاحنة قادمة من آسفي

درك الجديدة يضبط أطنان من المخدرات على متن شاحنة…

2023-10-08 / 14:03

‫7 تعليقات

  6. هذه المديرة تغرد خاج السرب ولاتفقه شيءا. الجامعات المغربية في ذيل الترتيب بل وحتى في الترتيب العربي ىاتحتل مراتب مشرفة. وهي تقول التعليم في المغرب مثال يقتدى به. هذا افتراء استهزاء وليس افتخار. هذا يبين عدم مصداقية القرارات التي تتخد من طرف البنك. انتقد بلدي لاني احبه ولا انافقه.

    1

  7. هذه المديرة كذبت بخصوص التعليم.
    رجال العليم يقمعون يوميا من طرف الشرطة والقوات المساعدة وهي تكذب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق